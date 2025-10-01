동아일보

KT, 남부리그 1위 상무 꺾고 퓨처스리그 초대 챔피언 등극

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 1일 23시 34분

코멘트

글자크기 설정

프로야구 퓨처스리그(2군) 초대 챔피언 KT 선수단. 한국야구위원회(KBO) 제공
크게보기
프로야구 퓨처스리그(2군) 초대 챔피언 KT 선수단. 한국야구위원회(KBO) 제공
KT가 프로야구 퓨처스리그(2군) 초대 챔피언 자리에 올랐다.

남부리그 2위 KT는 1일 서울 고척스카이돔에서 열린 2군 챔피언결정전에서 같은 리그 1위 팀 상무를 10-5로 꺾고 우승을 차지했다.

한국야구위원회(KBO)가 올해 처음 도입한 2군 챔프전은 남·북부 리그 1, 2위 팀이 토너먼트 방식으로 챔피언을 가린다.

KT는 준결승에서 북부리그 1위 한화를 10-6으로 꺾고 결승에 오른 뒤 결국 정상까지 차지했다.

상무는 준결승에서 북부리그 2위 LG에 5-2 승리를 거뒀다.

퓨처스리그 챔피언결정전 초대 MVP를 차지한 김민석. 한국야구위원회(KBO) 제공
크게보기
퓨처스리그 챔피언결정전 초대 MVP를 차지한 김민석. 한국야구위원회(KBO) 제공
KT 포수 김민석이 이 경기 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.

김민석은 선발 투수 한차현과 호흡을 맞춰 3회말까지 삼진 6개를 잡아내며 무실점으로 상무 타선을 막아냈다.

그사이 KT는 4회초 공격 때까지 8-0으로 앞서 사실상 승부를 결정지었다.

김민석은 타석에서도 1-0으로 앞선 2회초에 추가 타점을 올리는 등 4타수 2안타 3타점을 기록했다.

2013년부터 13년 연속으로 남부리그 1위를 차지한 상무는 KT에 14경기 앞선 채 정규시즌을 마무리했지만 이날 패배로 빛이 바랬다.

상무는 정규시즌에는 KT를 상대로 9승 4패를 기록했었다.
조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스