‘SL Mini’ 품귀현상… “없어서 못 판다”

올해 골프 시장은 소비 위축과 레저 산업 전반의 침체로 어려움을 겪고 있음에도 ‘SL Mini’는 출시 직후부터 생산 속도를 넘어서는 수요를 기록하며 ‘없어서 못 파는’ 품귀 현상을 빚고 있다. 실제로 지난 5월 1차 사전 예약 판매를 시작으로 3차까지 이어진 예약 판매가 완판됐으며 7∼8월에도 예약 판매가 지속될 정도로 폭발적인 인기를 이어가고 있다.
SL Mini가 이처럼 시장의 뜨거운 반응을 얻는 이유는 골퍼들에게 꼭 필요한 기능을 한 손에 담았기 때문이다. △볼투핀(볼-핀 거리 측정) △그린 언듈레이션(경사도 분석) △오토핀(APL, 핀 자동 인식) △AI 음성 안내 기능 △OLED 디스플레이 등 보이스캐디의 핵심 기술이 집약됐다. 그 덕분에 골퍼는 정확한 핀 위치와 코스 공략 정보를 직관적으로 확인할 수 있으며 특히 안개나 비 같은 악천후에서도 거리측정기의 한계를 뛰어넘는 플레이 전략 수립이 가능하다.
디자인 또한 강점이다. 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 레드닷 디자인 어워드를 수상한 SL 라인의 DNA를 계승해 콤팩트하면서도 세련된 외관을 완성했다. 130g의 가벼운 무게로 휴대성까지 갖췄으며 전 세계 2000여 개 골프 코스 맵을 앱과 연동해 활용할 수 있어 하나의 기기로 골프 워치와 레이저 거리측정기의 장점을 동시에 누릴 수 있다.
이러한 기능과 디자인은 소비자들의 가치 소비 트렌드를 자극하며 SL Mini를 ‘라운딩 필수 아이템’으로 만들었다. 정밀성과 편의성, 감각적인 디자인이 결합해 단순한 거리측정기를 넘어 플레이 수준을 높여주는 상징적 제품으로 자리매김한 것이다. 소비자들은 ‘남들보다 먼저 갖고 싶다’는 소유욕과 ‘더 스마트한 라운딩을 즐기고 싶다’는 만족감을 동시에 충족하고 있으며 이러한 심리적 요인이 품귀 현상으로 이어지고 있다는 분석이다.
또한 최근 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 통해 ‘홀 자동 인식’ 기능이 새롭게 추가됐다. 기존에는 홀 변경 시 수동으로 맵을 바꿔야 했지만 이제는 GPS 기반 자동 업데이트가 지원되며 사용자 편의성이 한층 강화됐다.
보이스캐디 마케팅팀은 “침체된 시장 상황에서도 SL Mini가 세 차례 연속 예약 판매 완판을 기록한 것은 독보적인 기술력과 고객 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 OTA 업데이트를 통해 신규 고객은 물론 기존 고객도 차별화된 보이스캐디만의 서비스를 꾸준히 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
