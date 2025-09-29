UV 차단-발수 기능 더한 프리미엄 골프웨어

닥스골프가 올가을 한층 고급스럽고 가벼워졌다. 필드에서의 퍼포먼스를 넘어 일상과 여행, 레저까지 착용 영역이 확장되면서 ‘경량감’과 ‘프리미엄 감성’이 새로운 경쟁 축으로 부상한 것이다. 닥스골프는 이러한 흐름에 맞춰 ‘프리미엄 라이트, 타임리스 헤리티지’를 이번 시즌 슬로건으로 삼았다. 영국 헤리티지를 현대적으로 재해석한 디자인과 혁신적인 경량 기술을 결합한 컬렉션을 통해 프리미엄 골프웨어로의 입지를 다진다는 전략이다.
대표 라인업은 경량성과 휴대성을 갖춘 ‘트래블 시리즈’다. 8각 구조의 중공사로 만든 초경량 충전재와 쉽게 보관이 가능한 패커블 구조를 적용해 아우터와 니트 중량을 전년 대비 30% 이상 줄였다. 이를 통해 고객 라이프스타일에 따른 활용도와 휴대성을 극대화했다. 또한 UV 차단과 발수 기능성을 더해 강한 햇빛과 돌발성 소나기 등 변화무쌍한 가을 날씨에 대한 대응력을 높였다.
트래블 시리즈 대표 제품인 ‘듀얼레이어 패커블 점퍼’는 다른 촉감의 두 가지 소재를 결합해 완성도 높은 디자인을 강조한 제품이다. 겉감에는 가볍고 내구성이 우수한 소재를, 안감에는 발수 기능을 갖춘 고탄력 저지 소재를 사용해 경량성은 물론 안정적인 실루엣과 편안한 착용감을 제공한다. 이 외에도 후드 조끼, 봄버형 점퍼 등 기존의 다소 무거운 가을 골프웨어에서 벗어나 한층 밝고 가벼운 소재의 간절기 아우터를 중점적으로 구성했다.
올가을 유행하는 ‘아가일 체크 패턴’을 활용한 ‘아가일 자카르 시리즈’도 선보인다. 클래식한 분위기를 강조한 여성용 사파리와 남성용 점퍼가 대표 제품이다. 아가일 패턴을 자카르 직조 방식으로 적용해 골프웨어 전통의 고급스러운 감성을 담았다. 자카르 조직으로 구현했음에도 신축성이 뛰어나 편안한 착용감을 제공한다. 특히 점퍼의 경우 간절기부터 늦가을까지 활용도 높은 안감형 스타일에 어깨에는 스트레치 히든 밴딩을 적용해 활동성을 높였다.
이번 시즌에는 하의 라인업도 강화됐다. 특히 여성용은 바지 외에도 플리츠, 벌룬, 랩스커트 등 다양한 스타일의 스커트 라인을 선보여 다채로운 연출이 가능하다. 남성용은 필드뿐만 아니라 여행과 일상에서도 쉽게 활용할 수 있는 카고 팬츠도 인기다. 스트레치 기능성 소재로 편안한 착용감을 제공하며 은은한 멜란지 컬러로 세련된 이미지를 담았다.
