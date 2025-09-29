가을에 딱 맞는 컬러로 어디서나 스타일리시하게

가을은 골프를 즐기기 가장 좋은 계절이다. 선선한 바람과 청명한 하늘의 날씨가 이어지며 필드를 찾는 골퍼들이 늘어나며 자신의 개성과 취향을 드러낼 수 있는 가을 골프 패션에 대한 관심 또한 높아지고 있다.
크리스에프앤씨의 스타일리시 퍼포먼스 골프웨어 ‘마스터바니에디션’은 이러한 흐름에 맞춰 다양한 컬러, 로고 플레이, 패턴 믹스 등 최근 트렌드 요소를 디자인에 적극 반영한 FW 시즌 컬렉션을 공개했다.
가을 필드의 절제된 분위기를 살리면서도 개성을 드러내고 싶다면 뉴트럴 톤과 패턴이 돋보이는 ‘글램 러시’ 라인 제품이 눈길을 끈다. 남성용 어번 베이지 니트 톱은 카무플라주 디테일을 더해 담백하면서도 강인한 무드를 자아낸다. 같은 톤의 팬츠를 매치해 안정감 있는 실루엣을 완성했다. 여성용 니트와 플리츠 스커트는 단정하면서도 경쾌한 인상을 주며 동일 패턴의 액세서리를 더해 일상과 필드를 자연스럽게 잇는 스타일로 연출된다.
더욱 유니크한 스타일을 원하는 골퍼들에게는 로고 패턴 셋업이 제격이다. 여성용 블랙&화이트 니트와 쇼츠는 강렬한 대비감으로 개성을 드러내며 포인트 액세서리와 조합해 젊고 당당한 이미지를 강조한다. 남성용 그린 로고 니트는 화이트 팬츠와 함께 매치해 깔끔하면서도 세련된 스포츠 캐주얼룩을 완성한다. 로고 플레이 아이템은 필드뿐 아니라 도심에서도 활용도가 높아 젊은 세대에게 호응을 얻고 있다.
크리스에프앤씨 관계자는 “마스터바니에디션의 이번 FW 시즌 컬렉션은 감각적인 그래픽 패턴, 선명한 컬러, 다양한 소재를 믹스한 상품들로 필드와 도심 어디서나 스타일리시하게 착용하기 좋은 골프웨어가 될 것”이라고 말했다.
2025년 마스터바니에디션 FW 컬렉션은 전국 매장과 온라인몰 버킷스토어에서 만나볼 수 있다.
