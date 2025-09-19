다저스 전설 커쇼, 올 시즌 끝 은퇴 …20일 정규시즌 마지막 선발등판

‘리빙 레전드’ 클레이튼 커쇼(37·LA 다저스)가 선수 생활 마지막 정규시즌 등판에 나선다.
미국프로야구 메이저리그(MLB) 다저스 구단은 “커쇼가 올 시즌을 마지막으로 은퇴한다”고 19일 알렸다.
이에 따라 20일 샌프란시스코와의 안방경기가 커쇼의 마지막 등판이 될 예정이다.
2006년 신인 드래프트 전체 7순위로 다저스에 입단한 커쇼는 2008년 MLB 데뷔 이후 18시즌 동안 다저스에서만 뛰었다.
통산 성적은 452경기(449선발) 등판에 222승 96패 평균자책점 2.54다.
통산 승률(0.698)은 1901년 이후 200승 이상을 거둔 투수 중 가장 높고 평균자책점은 ‘라이브볼’ 시대가 열린 1920년 이후 가장 낮은 기록이다.
커쇼는 지난달 MLB 역대 20번째로 3000탈삼진 기록을 쓰기도 했다.
커쇼는 사이영상을 세 차례 수상(2011년, 2013년, 2014년)했고 2014년에는 내셔널리그 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.
커쇼는 또 비시즌에 아내와 국외 봉사활동을 다니며 아프리카 나라 잠비아에 학교, 보호시설을 짓기 위해 거액을 기부하는 등 선행에도 앞장섰다.
2012년에는 역대 최연소로 MLB 사회봉사 공로상인 로베르토 클레멘테 상도 받았다.
커쇼는 지난해에는 부상 탓에 7경기에 선발 등판에 30이닝을 소화하는 데 그쳤다.
이후 은퇴설이 돌기도 했지만 커쇼는 “부상에 굴복해 떠나는 모습은 보여주고 싶지 않았다”며 의지를 다졌다.
이번 시즌을 앞두고 다저스와 1년 750만 달러에 계약한 커쇼는 5월 팀에 복귀해 현재 10승 2패 평균자책점 3.53을 기록 중이다.
조영우 기자 jero@donga.com
