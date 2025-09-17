오타니 투수 5이닝 노히트, 타자로는 50홈런…사상 첫 시즌 50홈런-50탈삼진 진기록

LA 다저스의 ‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(31)가 투수로 5이닝을 무피안타 무실점으로 막고, 타석에선 시즌 50번째 홈런을 때렸다. 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최초로 단일 시즌 ‘50홈런-50탈삼진’이라는 진기록도 달성했다.
오타니는 17일 다저스타디움에서 열린 필라델피아와의 안방 경기에 선발 투수이자 1번 타자로 나섰다.
‘투수’ 오타니는 최소 시속 164km의 빠른 공을 앞세워 5이닝 동안 노히트 피칭을 했다. 1회초 2사 후 브라이스 하퍼에게 볼넷을 내준 뒤 13타자를 연속 범타 처리했다. 이날 삼진 5개를 추가한 오타니는 시즌 탈삼진을 54개로 늘렸다. 올해 제한적으로 투타 겸업을 하고 있는 오타니는 5이닝 동안 68개의 공만 던지고 마운드를 내려왔다.
‘타자’ 오타니는 다저스가 4-6으로 끌려가던 8회말 선두타자로 나서 데이비드 로버트슨을 상대로 오른쪽 담장을 넘어가는 솔로 아치를 그렸다. 시즌 50번째 홈런으로 오타니는 지난해에 이어 2년 연속 50홈런 이상을 기록했다.
오타니의 투타에 걸친 맹활약에도 불구하고 다저스는 이날 필라델피아에 6-9로 패했다.
시애틀 포수(29)는 같은 날 캔자스시티와의 경기에서 55호와 56호 홈런을 잇달아 때려내며 단일 시즌 스위치 타자 최다 홈런 기록을 경신했다. 종전 기록은 1961년 미키 맨틀(뉴욕 양키스)의 55홈런이었다.
롤리는 또 켄 그리피 주니어가 1997년과 1998년에 달성한 시애틀 타자 단일 시즌 최다 홈런 기록(56개)와 타이를 이뤘다.
조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0