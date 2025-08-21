“도전 또 도전… 해외는 나의 힘” ‘농구 유목민’ 박지현의 낭만

2019년 WKBL신인드래프트 1순위… 우리銀서 6시즌 챔피언 우승 2차례
“해외리그 뛰는 건 정말 특별한 일”
FA 마다하고 호주 등 해외 진출
지난달 FIBA 아시아컵 ‘베스트 5’
‘농구 유목민’ 박지현(25)은 2025∼2026시즌을 뉴질랜드 여자프로농구 리그 토코마나와에서 시작한다. 하지만 시즌을 마칠 때는 다른 팀 유니폼을 입고 있을 수도 있다. 9∼12월 열리는 뉴질랜드 리그가 끝나면 내년 초엔 유럽 무대의 문을 두드릴 계획이기 때문이다. 박지현은 지난 시즌에도 호주 2부 리그 뱅크스타운(3개월)을 시작으로 토코마나와(3개월), 스페인 2부 리그 마요르카 팔마(5개월)에서 뛰었다.
한국 여자농구 국가대표 가드인 박지현은 다음 달 뉴질랜드 출국을 앞두고 자택이 있는 경기 수원시에서 개인 훈련을 하고 있다. 최근 본보와 만난 박지현은 “해외 리그 도전은 정말 특별한 일이자, 돈을 주고도 할 수 없는 경험이다. 어떤 팀에서 뛰더라도 최선을 다할 것”이라고 말했다.
키 182cm의 장신 가드 박지현은 숭의여고 시절부터 ‘한국 여자농구의 미래’로 주목받았다. 그는 2018년 미국프로농구(NBA)가 전 세계 유망주를 대상으로 운영하는 ‘국경 없는 농구 글로벌 캠프’에 한국 여자 선수 최초로 선발되기도 했다. 고교 시절 박지현이 국제대회에 출전하면 외국 대학교 관계자들이 입학을 제안하며 명함을 건네는 일도 많았다.
박지현은 2019년 여자프로농구(WKBL) 신인드래프트에서 전체 1순위로 우리은행에 입단했다. 2018∼2019시즌 신인왕에 오른 그는 6시즌 동안 우리은행에서 뛰면서 두 차례 챔피언결정전 우승을 차지했다. 박지현의 WKBL 6시즌 통산 기록은 평균 13.3득점, 7.8리바운드, 3.4도움이다. 2023∼2024시즌 이후 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 박지현은 국내 팀과 대형 계약을 할 수 있었다. 하지만 그는 뱅크스타운과 계약하며 해외로 향했다. 오랜 꿈인 미국여자프로농구(WNBA) 진출을 위한 첫발이었다.
박지현은 “주위에선 ‘(한국에서 누릴 수 있는 걸) 다 포기하고 외국으로 갔네’라고 말하기도 한다. 하지만 나는 얻은 게 너무 많다”고 했다. 그러면서 그는 “실력과 체격이 좋은 선수들과 맞붙다 보면 어려움을 느끼기도 한다. 하지만 그들을 상대로 어떻게 이길지 고민하면서 부족한 점을 채워 나갈 수 있다”고 말했다.
박지현은 지난달 중국에서 열린 국제농구연맹(FIBA) 여자 아시아컵에서 한 단계 성장한 모습을 보여줬다. 한국은 3, 4위 결정전에서 중국에 패해 4위로 대회를 마쳤지만, 박지현은 6경기에서 평균 14.2득점, 5.5리바운드, 3.7도움을 기록했다. 그는 메달을 따지 못한 팀 선수 중 유일하게 ‘베스트5’에 이름을 올렸다. 박지현은 “3, 4위 결정전을 마친 뒤 숙소에서 결승전을 보고 있다가 매니저 언니로부터 ‘(베스트5 선정을) 축하한다’는 전화를 받았다”고 했다.
박지현은 베스트5 시상식에서 호주의 우승을 이끈 대회 최우수선수(MVP) 알렉산드라 파울러(24)와 유니폼을 교환했다. 박지현은 “호주 1부 리그 팀(타운스빌 파이어)에서 뛰고 있는 파울러가 내게 ‘작년에 뉴질랜드에서 뛰었지? 다음 시즌엔 어디서 뛰어?’라고 물었다. 나를 알고 있다는 게 신기했다. 호주 리그도 다시 도전해 보고 싶다고 했더니 파울러가 응원을 해줬다”며 웃었다.
지난 시즌 튀르키예 리그 갈라타사라이에서 뛰었던 센터 박지수(27)가 이번 시즌 KB스타즈로 복귀하면서 박지현은 WKBL 출신 선수 중 유일한 ‘해외파’가 됐다. 박지현은 “(해외 리그에선) 한국 팬들을 보기 어려운데 아시아컵 때 많은 분이 응원을 와주셔서 너무 반가웠다. 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 선수로 성장하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
댓글 0