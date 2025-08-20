MLS 첫 공격포인트 손흥민, 메시와 함께 ‘베스트 11’ 선정

로스앤젤레스(LA) FC 선발 데뷔전에서 도움을 기록한 손흥민(33·사진)이 미국 메이저리그사커(MLS) ‘팀 오브 더 매치데이’에 이름을 올렸다.
MLS는 19일 홈페이지를 통해 2025시즌 정규리그 29라운드 팀 오브 더 매치데이를 발표하면서 손흥민을 베스트11의 공격수(3명) 중 한 명으로 선정했다. MLS 사무국은 “리그 이적료 신기록을 세운 한국의 아이콘 손흥민이 첫 선발 경기부터 강한 인상을 남겼다”고 평가했다. 손흥민의 이적료는 2650만 달러(약 368억 원)로 추정된다.
손흥민은 17일 뉴잉글랜드와의 방문경기에서 LA FC의 2-0 승리에 힘을 보탰다. 후반 6분 강한 압박으로 마크 델가도의 선제골에 기여했고, 후반 추가시간엔 마티외 슈아니에르의 득점을 도와 MLS 진출 후 두 번째 경기 만에 첫 공격 포인트를 작성했다.
‘축구의 신’ 리오넬 메시(38·인터 마이애미)는 베스트11 미드필더 부문(4명)의 한 자리를 꿰찼다. 메시는 17일 LA 갤럭시전에서 1골 1도움을 올리며 팀의 3-1 승리를 이끌었다.
정윤철 기자 trigger@donga.com
