명예보다 돈… US시니어오픈 우승 블랜드, LIV골프 출전

일정 겹치자 타이틀 방어 포기

LIV골프 대회 우승상금 45억원

US시니어오픈 총상금과 같아

AP통신은 “블랜드가 27일부터 미국 콜로라도주 브로드무어 골프클럽(파70)에서 열리는 올해 US 시니어오픈에 불참한다. 그 대신 28일부터 미국 텍사스주 댈러스에서 열리는 LIV골프 대회에 출전하기로 했다”고 26일 전했다.블랜드가 타이틀 방어를 포기하고 LIV골프 대회를 뛰기로 결정한 건 상금 액수의 차이 때문인 것으로 알려졌다. 이번 LIV골프 대회 우승 상금은 약 400만 달러(약 45억 원)로 US 시니어오픈 ‘총상금’과 같다. US 시니어오픈의 우승 상금 72만 달러(약 9억7000만 원)는 LIV골프 대회 5위 상금과 비슷한 수준이다.