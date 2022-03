혁신 기술로 더욱 강력해진 볼 스피드

코브라 골프는 최근 혁신적이고 새로운 LTDx 드라이버, 페어웨이 및 하이브리드 제품군을 출시했다. LTDx는 2016년 코브라가 LTD 드라이버를 도입하면서 시작됐다. LTD는 최적의 볼 스피드와 발사각을 위한 ‘ZERO CGNA’ 기술이 최초 적용된 제품이다.LTDx 드라이버는 ZERO CGNA 기술과 함께 MOI(관성 모먼트)를 약 5200까지 끌어올려 높은 관용성과 빠른 볼 스피드를 제공하는 것이 특징이다. PWR-COR 테크놀로지를 적용해 무게가 앞뒤로 재배치돼 스핀을 낮추고 임팩트 시 더욱 강력한 볼 스피드를 제공한다.또한 머신 러닝과 CNC 머시닝을 통해 기존 E9 페이스에서 비거리와 관용성이 최적화된 페이스인 ‘H.O.T 페이스(Highly Optimized Topology Face)’가 새롭게 적용됐다. 수천 번의 충돌 시뮬레이션 데이터를 활용해 페이스에 15개 존을 구분하고 각각의 두께를 최적화해 미스샷이 발생해도 볼 스피드와 스매시 팩터를 최대화하게끔 했다.새로운 LTDx 라인은 모든 유형의 플레이어를 위해 성능을 최적화할 수 있도록 LS, MAX, LS·MAX 결합형 등 세 가지 고유 모델로 제공된다. LTDx MAX 드라이버는 FUJIKURA NX Stock 샤프트가 있는 세련된 Gloss Black, Elderberry 색상을 특징으로 하는 여성용 제품으로도 제공된다.코브라 골프의 기술개발 부사장인 톰 올사브스키는 “PWR-COR 및 H.O.T 페이스 기술의 도입으로 ZERO CGNA, MOI가 개선돼 이번 LTDx 드라이버 제품군은 코브라 골프가 생산한 제품 중 최고다. 세 가지 모델을 통해 최적화된 성능을 얻을 수 있을거라 확신한다”고 설명했다.김배중 기자 wanted@donga.com