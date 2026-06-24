“전쟁터 지킨 97세 노병”…전 재산 대신 남긴 마지막 선물

6·25 전쟁 기념일을 앞두고 참전유공자의 유산기부 소식이 전해졌다. 전쟁터에서 목숨을 걸고 나라를 지켰던 노병이 평생 모은 재산을 사회에 환원하기로 하면서 또 한 번의 나눔을 실천했다.
사랑의열매 사회복지공동모금회는 경기 소재 보훈원에 거주하는 6·25 참전유공자 김선영 씨(97)가 지난 23일 자신의 자산 일부를 사후 사회에 환원하는 유산기부를 약정했다고 24일 밝혔다. 이번 약정으로 김 씨는 사랑의열매 유산기부자 모임인 ‘레거시 클럽(Legacy Club)’ 회원이 됐다.
최근 유산기부는 생애 마지막 사회공헌 방식으로 관심을 받고 있다. 특히 김 씨의 사례는 참전유공자가 생전에 모은 재산을 어려운 이웃을 위해 남기기로 했다는 점에서 눈길을 끈다.
김 씨는 6·25 전쟁 당시 국방경비대 소속으로 참전해 전쟁의 시작과 끝을 함께했다. 그의 몸에는 당시 입은 겨드랑이 총상과 손가락 부상 등 치열했던 전투의 흔적이 남아 있다.
지난해 말 고관절 골절로 수술을 받은 뒤 건강이 악화됐지만 기부에 대한 의지는 변함없었다. 김 씨는 “몸이 불편해 말 한마디 하는 것도 괴로운 상황”이라면서도 “좋은 일이 널리 알려져 다른 사람들도 기부에 동참하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
유산기부를 결심하게 된 배경에는 같은 보훈원에 거주하는 참전용사 조장섭 씨의 권유가 있었다. 조 씨 역시 지난해 사랑의열매에 유산기부를 약정한 기부자다. 당시 조 씨의 기부를 계기로 경기 사랑의열매와 보훈원은 유산기부 활성화를 위한 협약을 체결하기도 했다.
김 씨는 “옆방에 사는 참전 동료의 권유로 많은 생각을 하게 됐다”며 “한 푼 두 푼 모은 돈이 내 손을 떠날 때 가장 필요한 곳으로 가는 것이야말로 또 다른 애국이라고 생각했다”고 밝혔다.
그가 재산을 남기기로 한 곳은 경제적 어려움으로 치료에 어려움을 겪는 어린 환아들이다. 김 씨는 “TV에서 치료비가 없어 고통받는 아이들을 볼 때마다 늘 마음이 아팠다”며 “자라나는 어린 생명을 살리는 일에 힘을 보태고 싶다”고 말했다.
사랑의열매 측은 최근 유산기부 상담과 문의가 꾸준히 이어지고 있다며, 김 씨의 사례는 참전유공자가 생애 마지막 나눔을 실천했다는 점에서 더욱 의미가 크다고 설명했다.
윤여준 사랑의열매 회장은 “젊은 날에는 목숨 바쳐 나라를 지키고, 노년에는 기부를 통해 이웃 사랑을 실천해주신 김선영 님께 깊은 경의를 표한다”며 “고귀한 뜻이 우리 사회에 잘 전달될 수 있도록 소중하게 이어가겠다”고 말했다.
한편 사랑의열매는 2013년 국내 최초의 유산기부자 모임인 ‘레거시 클럽’을 발족해 운영하고 있다. 부동산과 현금, 보험금, 유가증권 등 다양한 형태의 자산을 사후 기부할 수 있으며 관련 상담은 전국 17개 시·도 사랑의열매 지회를 통해 가능하다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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