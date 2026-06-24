갑자기 악화된 당뇨병…침묵의 ‘이 암’ 의심해야

췌장암은 흔히 ‘침묵의 암’이라고 불린다. 암이 상당히 진행될 때까지 특별한 증상이 없는 경우가 많기 때문이다. 위암이나 대장암처럼 국가검진을 통해 조기에 발견할 수 있는 방법도 마땅치 않아 진단 시점에는 이미 수술이 어려운 상태인 경우가 적지 않다.
24일 의료계에 따르면 췌장암은 췌장에 생긴 암세포로 이루어진 종괴(덩이)를 의미한다. 췌장암의 90% 이상은 췌관의 샘세포에서 발생하는 선암종이다.
우리나라는 췌장암은 인구 고령화와 식습관 변화 등으로 인해 최근 발생률이 꾸준히 오르고 있다. 췌장암은 연령이 높아질수록 발생 위험이 크게 증가하는 암인데, 초고령사회로 빠르게 진입하면서 췌장암 발생률도 꾸준히 증가하는 것이다. 고지방, 고칼로리 위주의 식습관 변화와 그로 인한 비만 인구의 증가는 췌장암의 주요 위험 인자로 작용한 것으로 보인다.
당뇨병 유병률 증가도 췌장암 증가 요인 중 하나다. 당뇨병은 췌장암의 원인이자 결과일 수 있는 매우 밀접한 질환으로, 최근 식습관 변화 등으로 인해 당뇨병 환자가 늘어나는 추세 역시 췌장암 증가와 맞물려 있다.
최근 의료기술의 발전으로 생존율이 과거보다 향상되고는 있지만 여전히 대표적인 난치암 가운데 하나다. 최근 의료기술의 발전으로 생존율이 과거보다 향상되고는 있지만, 여전히 사망률이 매우 높은 암으로 알려져 있다.
췌장은 위 뒤쪽, 척추 바로 앞인 ‘후복강’(복막 뒤 공간)이라는 복부의 가장 깊숙한 곳에 숨어있는 장기다. 이러한 위치적 특성 때문에 초음파나 일반 검사로는 병변을 조기에 발견하기가 매우 까다롭다. 또 혈당을 조절하는 인슐린을 생성하고 소화 효소를 분비하는 등 인체 대사에 없어서는 안 될 매우 중요한 역할을 담당한다.
가장 큰 문제는 췌장에 암이 생겨도 초기에는 이렇다 할 전조 증상이 거의 없다는 점이다. 혹여 증상이 나타나더라도 약간의 소화불량, 명치 부위의 둔한 불편감, 원인 모를 체중 감소와 식욕 저하 등 일상적인 위장장애와 구분이 어려운 흔한 증상으로 시작되는 경우가 대부분이다. 이 때문에 환자 스스로 단순한 위염이나 스트레스성 소화불량으로 가볍게 여기고 방치하다가 병을 키우는 경우가 많다.
백규현 서울성모병원 소화기내과 교수는 “특히 2주 이상 지속되는 소화불량, 이유 없는 체중 감소, 등까지 뻗치는 복통, 갑자기 악화된 당뇨병 등은 췌장암을 의심해 볼 수 있는 주요 증상”이라며 “눈이나 피부가 노랗게 변하는 황달이 동반된 경우에는 이미 암이 상당히 진행된 상태일 가능성이 크기 때문에 조금도 지체하지 말고 신속한 진료를 받아야 한다”고 말했다.
최근 우리나라에서 췌장암과 관련해 가장 중요하게 이야기되는 부분은 예방과 조기 발견이다. 췌장암의 대표적인 위험요인은 흡연, 당뇨병, 만성췌장염, 비만, 과도한 음주, 가족력 등이다. 이 가운데 흡연은 가장 강력한 위험인자로 알려져 있다. 흡연자는 비흡연자보다 췌장암 발생 위험이 2~3배 높다.
과도한 음주도 문제다. 술은 만성췌장염을 유발할 수 있는데, 만성췌장염은 결국 췌장암 발생 위험을 높이는 원인이 된다. 또한 비만과 당뇨병 역시 췌장암 발생과 밀접한 관련이 있다.
최근에는 혈액검사만으로 암을 진단하려는 ‘액체생검’ 연구도 활발하게 진행되고 있다. 아직은 연구 단계지만 향후 췌장암 조기 발견에 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있다.
그동안 췌장암 치료는 수술과 항암치료가 중심이었다. 하지만 췌장암은 항암제 효과가 다른 암보다 제한적이어서 치료에 어려움이 많았다.
최근에는 암세포의 유전자 이상을 직접 공격하는 표적치료제가 새로운 치료 전략으로 주목받고 있다. 췌장암 환자의 90% 이상에서는 KRAS라는 유전자 변이가 발견된다. KRAS는 췌장암 발생과 성장을 주도하는 핵심 유전자이지만, 오랫동안 약으로 조절하기 어려운 표적으로 여겨졌다. 하지만 최근 KRAS를 직접 억제하는 신약 개발이 성공하면서 췌장암 치료 분야에도 새로운 전기가 마련되고 있다.
2026년 세계 최고 권위의 의학학술지인 ‘뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨’(NEJM)에 발표된 다락손라십(Daraxonrasib) 연구는 전 세계 췌장암 전문가들의 주목을 받았다.
다락손라십은 췌장암에서 가장 흔하게 발견되는 다양한 KRAS 변이를 한 번에 억제할 수 있도록 개발된 신약이다. 기존 치료를 받은 진행성 췌장암 환자들을 대상으로 한 연구에서 다락손라십은 약 30~35%의 종양 감소 효과를 보였다. 또 질병 진행을 억제한 비율은 90% 이상으로 나타났다.
무진행생존기간은 약 8개월, 전체 생존기간은 13~15개월 수준을 기록했다. 기존 2차 항암치료의 평균 무진행생존기간이 2~3개월, 전체 생존기간이 5~7개월 정도였던 점을 고려하면 길어진 것이다. 현재 전 세계적으로 대규모 3상 임상시험이 진행되고 있으며, 향후 결과에 따라 췌장암 치료 패러다임이 바뀔 가능성도 기대되고 있다.
췌장암은 아직 완벽한 예방법이나 확실한 조기 검진 방법이 확립되지 않은 암이다. 따라서 일상생활 속에서 위험 요인을 적극적으로 줄여나가는 노력이 무엇보다 중요하다.
수많은 위험 인자 중에서도 ‘금연’은 가장 확실하고 효과적인 예방법이다. 이와 함께 절주, 적정 체중 유지, 규칙적인 운동, 그리고 당뇨병 관리가 반드시 병행되어야 한다. 거창한 목표보다는 식후 가볍게 걷는 습관을 들이고 일상에서 단 음료 섭취를 줄이는 등, 작은 생활 습관의 변화부터 시작하는 것이 췌장암 예방에 큰 도움이 된다.
백규현 교수는 “오랜 시간 난공불락으로 여겨졌던 췌장암이지만, 조기 진단 기술과 표적치료제의 눈부신 발전으로 마침내 새로운 희망이 열리고 있다”며 “머지않아 다락손라십과 같은 차세대 치료제가 실제 진료 현장에 적용된다면 췌장암 환자의 생존율 향상에 역사적인 전환점이 될 것”이라고 말했다.
그는 “흔히 나타나는 소화불량이나 복통이라도 단순 위장장애로 치부하지 말고 위험 요인이 있다면 반드시 전문의를 찾아 선제적이고 적절한 검사를 받는 것이 중요하다”고 말했다.
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