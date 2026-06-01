취약계층 반려동물에 의료비 최대 40만 원

용산구, 가구당 2마리까지 지원
서울 용산구가 취약계층의 반려동물 의료비 부담을 덜기 위해 연말까지 ‘취약계층 반려동물 의료비 지원사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.
기초 검진-중성화 수술 등 포함
지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등으로 가구당 최대 2마리까지 반려동물 의료비를 지원받을 수 있다. 지원 한도는 마리당 최대 40만 원이다.
지원 항목은 기초 건강검진과 필수 예방접종, 심장사상충 예방약 등 필수진료를 비롯해 중성화수술과 검진 과정에서 발견된 질환 치료 등 선택진료까지 포함된다. 다만 필수진료는 회당 5000원, 선택진료는 20만 원을 초과하는 금액을 보호자가 부담해야 한다.
반려견과 반려묘 모두 지원 대상이지만 동물등록이 완료돼 있어야 한다. 미등록 반려동물은 내장형 동물등록을 마친 뒤 지원받을 수 있다.
신청은 구가 지정한 ‘우리동네 동물병원’ 5곳(후암동 남산동물병원, 청파동 원스동물병원, 용문동 원효동물병원, 이태원2동 이태원동물병원, 한남동 펫토이동물병원)에서 가능하다. 대상자는 신분증과 함께 3개월 이내 발급된 수급자증명서, 차상위계층 확인서, 한부모가족 증명서 등 관련 서류를 지참해 병원을 방문하면 된다.
구는 “경제적 어려움을 겪는 주민들이 반려동물 건강관리에 소외되지 않도록 실질적인 지원을 마련하겠다”고 밝혔다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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