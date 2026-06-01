봉선화 염색, 매니큐어보다 예쁘네

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15일 서울 강동구 도시농업파믹스센터에서 어린이들이 직접 수확한 봉선화 꽃잎으로 손톱에 물을 들이고 있다. 도시농업과 먹거리, 건강을 주제로 한 체험형 복합문화공간인 이곳에서는 자연·전통·발효 문화를 주제로 한 다양한 체험 프로그램이 11월까지 운영된다.

#어린이 체험#꽃잎 염색#봉선화#손톱 물들이기#자연문화#전통문화#발효문화
양회성 기자 yohan@donga.com
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