동네슈퍼 현금 훔친 中동포, 한달뒤 또 노리다 업주 살해

인천에서 슈퍼마켓 업주를 살해하고 현금을 훔쳐 도주한 40대 외국인이 범행 한달 전 같은 가게에서 절도 행각을 벌인 것으로 조사됐다.
12일 인천 미추홀경찰서는 중국 동포 40대 남성을 강도살인, 절도 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.
이 남성은 6일 오후 9시경 인천 미추홀구 도화동 슈퍼마켓에서 70대 업주를 둔기로 때려 숨지게 한 뒤 현금 70만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.
그는 지난달 9일에도 해당 슈퍼마켓에서 현금 200여만원을 빼앗은 혐의도 있다.
남성은 로또복권을 판매하는 해당 슈퍼마켓에 당첨 발표가 있는 토요일 현금이 가장 많이 쌓여 있을 것이라고 추정했다. 이에 범행 당일 약 1시간 전부터 슈퍼마켓 주변에서 대기하고 있던 것으로 파악됐다.
피해자는 시민의 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
피해를 입은 슈퍼마켓은 간단한 생필품을 파는 소규모 점포로, 피해 업주는 당시 혼자 가게에 있던 것으로 확인됐다.
경찰은 사건 다음날 오후 서울의 한 카페에서 남성을 검거했다. 당시 그는 경찰 조사에서 “금전을 노리고 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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