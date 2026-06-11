세계 정상급 서퍼, 시흥 거북섬에 집결

내달 3일 WSL 코리아 오픈 개막
세계 최고 권위의 프로서핑 대회인 ‘WSL 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회’가 다음 달 3∼5일 경기 시흥시 거북섬의 웨이브파크에서 열린다. 국내에서 열리는 WSL(World Surf League) 대회는 2023년과 2025년에 이어 올해가 세 번째로, 시흥시가 세 차례 모두 유치했다.
대회 기간 웨이브파크 무료 개방
10일 시흥시에 따르면 올해 대회에는 총 11억2000만 원이 투입된다. 한국과 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 브라질, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 16개국에서 선수 250여 명이 참가해 기량을 겨룬다. 경기는 숏보드 퀄리파잉 시리즈(QS) 6000포인트 부문과 롱보드 퀄리파잉 시리즈(LQS) 1000포인트 부문으로 진행된다.
대회 기간 거북섬을 찾는 시민과 관광객을 위해 웨이브파크가 무료 개방된다. 시흥시는 서핑 경기와 함께 다양한 문화행사도 마련한다. 3일과 4일에는 DJ 이하늘, DJ 춘자 등 12개 팀이 참여하는 ‘서머비트 페스티벌’이 열린다. 시립합창단과 시립전통예술단 공연, 시민 예술가 버스킹, 마술·댄스 공연도 대회 기간 내내 진행된다. 거북섬 상인회가 운영하는 먹거리 부스도 운영될 예정이다. 김태우 시흥시 문화체육관광국장은 “이번 대회를 통해 시흥의 해양레저 관광 경쟁력과 도시 브랜드 가치를 국내외에 알릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 축제가 되도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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