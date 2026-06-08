지하철 보조배터리 연기 사고 두달새 4건…“옆칸 대피후 비상신고를”

서울 지하철 열차 안에서 휴대용 보조배터리로 인해 화재가 날 뻔한 사고가 최근 두달 사이에만 4건 발생한 것으로 나타났다.
8일 서울교통공사에 따르면 이 기간 동안 발생한 배터리 관련 사고는 모두 열차 내 승객이 소지한 보조 배터리에서 발생했다. 다행히 가까운 역에서 조치가 이뤄져 인명 피해는 없었다.
먼저 올해 4월 27일 3호선 오금행 열차 안에서 승객 가방 안 보조 배터리에서 연기가 피어올라 승객들이 긴급 대피했다. 5월 12일에는 3호선 고속터미널역, 18일에는 신임역, 26일에는 서울역에서 약 일주일 간격으로 승객이 소지한 보조 배터리에서 연기가 발생했다.
지난해에도 4호선 열차 내에서 외국인 승객이 소지한 배터리에서 연기가 발생해 이촌역에서 조치됐다. 2호선 합정역 승강장에서 승객이 휴대한 전기 스쿠터용 배터리에서 연기가 발생해 2·6호선 열차가 무정차 통과하기도 했다.
리튬이온 배터리는 에너지 밀도가 높아 충전이나 보관 과정에서 과열·충격이 발생하면 급격한 화재로 이어질 수 있다. 다습한 환경에 장시간 방치할 경우도 화재가 발생할 수 있다. 특히 밀폐된 가방 안에서 기기를 충전하며 작동 중인 상태라면 과열로 인한 화재 가능성이 극도로 높아진다.
화재 위험성을 차단하기 위해서는 정품 충전기 사용, 충전 장시간 방치 금지, 고온·습기 환경 보관 자제, 충격·침수 주의, 변형되거나 부풀어 오른 배터리 사용 중단 등 배터리 안전 수칙을 지켜야 한다.
공사는 출입문 개방 장치(비상 코크)를 작동해 선로로 대피하기보다는 연기가 발생한 객실에서 떨어진 다른 객실로 이동한 뒤 객실 비상 통화 장치 등을 통해 직원에게 알려야 한다고 설명했다.
공사는 또 휴대용 배터리 화재 상황에 대비하기 위해 공사 관할 전 역사에 배터리 냉각을 위한 수조를 갖췄다. 방열 장갑과 방열 집게 등 전용 대응 장비도 갖춰 사고 발생 시 초동 조치가 가능하도록 하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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