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사회
골프장 탈의실에 벗어둔 30돈 금팔찌 사라져…경찰 수사 착수
동아일보
입력
2026-06-05 11:55
2026년 6월 5일 11시 55분
송치훈 기자
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인천 영종도의 한 골프장 탈의실에서 30돈짜리(시가 2400만원 상당) 금팔찌가 사라졌다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
5일 인천중부경찰서에 따르면 지난달 22일 오후 10시 55분경 인천시 중구 영종도의 한 골프장 탈의실에서 30돈짜리 금팔찌가 없어졌다는 신고가 접수됐다.
신고자인 60대 남성은 골프를 치기 전 금팔찌를 바지 주머니에 넣은 뒤 옷과 함께 탈의실 옷장에 보관했던 것으로 전해졌다.
경찰은 탈의실 내부에 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 있지 않아 출입구와 주변 지역에 설치된 CCTV 영상을 확보해 분석하고 있다. 경찰 관계자는 “모든 가능성을 열어두고 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.
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송치훈 기자 sch53@donga.com
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