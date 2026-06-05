“우리 딸 반 절반이 걸렸대요”…수족구병 유행 주의보

영유아 환자 한 달 새 2.2배 증가…어린이집·유치원 중심 확산
질병청 “발병 후 일주일 전염력 강해…고열·구토 땐 즉시 진료”
“우리 딸 어린이집 같은 반 아이들 절반이 수족구래요. 부모들끼리 ‘또 역병의 계절이 돌아왔다’는 말을 한다니까요.” (4세 딸을 둔 학부모 A씨)
초여름을 맞아 영유아 감염병인 수족구병이 확산 조짐을 보이고 있다. 손과 발, 입안에 물집이 생기는 수족구병은 매년 5월부터 환자가 증가하기 시작하는 대표적인 여름철 소아 감염병으로, 최근 어린이집과 유치원을 중심으로 환자가 늘면서 영유아 보호자들의 우려도 커지고 있다.
5일 질병관리청에 따르면 22주차(5월 25~31일) 수족구병 의사환자분율은 외래환자 1000명당 4.3명으로 전주(2.3명)보다 약 87% 증가했다. 특히 0~6세 영유아에서는 의사환자분율이 1000명당 5.9명으로 집계돼 전주(2.9명)보다 약 2배 폭증했다. 최근 3주간 의사환자분율도 20주차 1.7명에서 21주차 2.3명, 22주차 4.3명으로 꾸준히 증가하고 있어 영유아를 중심으로 수족구병 유행이 확산하는 양상이다.
수족구병은 콕사키바이러스와 엔테로바이러스 등 다양한 장바이러스에 의해 발생하는 급성 감염병이다. 주로 5세 이하 영유아에게서 발생하며 입안의 물집과 궤양, 손·발의 수포성 발진을 특징으로 한다. 원인 바이러스가 다양해 한 번 수족구병에 걸렸더라도 다른 유형의 바이러스에 감염되면 다시 발병할 수 있다.
최근 환자가 늘고 있는 배경에는 수족구병의 강한 전파력이 있다. 환자의 침과 가래, 콧물 등 호흡기 분비물을 통한 비말감염은 물론 피부 물집에 직접 접촉하거나 환자가 사용한 장난감, 식기, 문손잡이 등 오염된 물건을 통해서도 감염될 수 있다. 특히 개인위생 관리가 상대적으로 어려운 영유아들이 어린이집과 유치원 등에서 장시간 함께 생활하는 만큼 집단감염으로 이어지기 쉽다.
증상은 감기와 비슷하게 시작되는 경우가 많다. 감염 초기 2~3일 동안은 발열과 식욕부진, 인후통, 무력감 등이 나타나며 이후 입안과 손·발에 물집성 발진이 생긴다. 입안에 궤양이 생기면 음식물이나 물을 삼키기 어려워 탈수로 이어질 수 있어 충분한 수분 섭취가 중요하다. 대부분은 특별한 치료 없이 7~10일 이내 회복되지만 증상 발생 후 약 일주일 동안 전염력이 매우 강한 것으로 알려져 있다.
하지만 드물게 중증 합병증이 발생할 수 있다는 점도 주의해야 한다.
질병청 관계자는 “특히 엔테로바이러스 71형(EV71)에 의한 수족구병은 뇌간뇌척수염, 신경인성 폐부종, 폐출혈, 심근염, 심장막염, 쇼크 등으로 진행될 수 있다”며 “영유아가 수족구병 의심 증상을 보이면서 38도 이상의 고열이 지속되거나 처지고 구토, 경련 등의 증상을 동반한다면 더이상 미루지 말고 의료기관을 방문해야 한다”고 조언했다.
수족구병은 현재 예방백신이 없어 개인위생 관리가 가장 효과적인 예방법으로 꼽힌다. 질병청은 흐르는 물에 비누나 세정제로 30초 이상 손을 씻고, 기저귀를 갈거나 배변을 처리한 뒤, 환자를 돌본 뒤에는 반드시 손 위생을 실시할 것을 권고하고 있다. 또한 장난감과 놀이기구, 문손잡이 등 아이들이 자주 접촉하는 물품을 정기적으로 소독하고 환자의 배설물이 묻은 의류는 철저히 세탁해야 한다.
특히 수족구병이 의심되는 영유아는 즉시 의료기관을 찾아 진료를 받고 어린이집과 유치원 등 단체생활을 자제하는 것이 중요하다.
질병청 관계자는 “발병 후 약 일주일 동안 전염력이 강한 만큼 증상이 호전될 때까지 등원과 외출을 최소화해야 한다”며 “의심 증상이 발생하면 빠르게 진료를 보고 등원을 자제해 추가 확산을 예방해 달라”고 당부했다.
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