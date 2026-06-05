‘스텔스 차량’ 방지… 전조-후미등 자동 점등 의무화

올해 9월부터 자동차 전조등·후미등 자동 점등이 의무화된다. 야간에 전조등을 켜지 않고 운전해 알아차리기 어려웠던 이른바 ‘스텔스 자동차’를 줄이기 위한 조치다.
국토교통부는 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 일부 개정안을 5일 공포한다고 4일 밝혔다. 개정안에는 9월 1일부터 주변 밝기를 감지해 전조등·후미등이 자동으로 켜지는 기능을 자동차에 설치하도록 하는 내용이 담겼다. 운전자는 운전 중에 전조등·후미등을 임의로 끌 수 없다. 이날부터 제작·수입되는 승용차와 승합차, 화물차 등 모든 자동차에 의무 적용된다.
또 5일부터 제작·수입되는 전기차는 제동등 점등 기준을 변경해 초속 1.3m 이상 감속하는 경우 제동등이 자동으로 켜지도록 한다. 기존에는 가속페달을 밟으면 가속, 발을 떼면 감속되는 전기차의 ‘원페달 드라이빙’ 기능 때문에 속도가 줄어도 제동등이 켜지지 않는 경우가 많았다. 후방 운전자가 앞차의 감속 상황을 바로 인지하고 사고를 예방하기 위한 조치다.
중대형 화물·특수차의 후부안전판 강도 기준도 기존 10t에서 18t의 충격을 버틸 수 있도록 강화된다. 충돌 사고 시 뒤따라오던 자동차가 차고가 높은 중대형 화물·특수차 아래로 밀고 들어가는 사고를 방지하기 위함이다. 해당 조치는 개정안 공포 2년 뒤 시행되며 시행일부터 제작·수입되는 중대형 화물·특수차에 의무 적용된다.
댓글 0