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사회
유영국 화백 탄생 110주년 회고전
동아일보
업데이트
2026-06-01 07:49
2026년 6월 1일 07시 49분
입력
2026-06-01 04:30
2026년 6월 1일 04시 30분
신원건 기자
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유영국 화백 탄생 110주년 회고전 ‘유영국: 산은 내 안에 있다’가 열리는 서울시립미술관 서소문본관 전시장에서 관람객이 그림을 살펴보고 있다. 이번 전시는 19일부터 10월 25일까지 중구 서소문동 서울시립미술관 본관에서 무료로 진행된다.
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#화백
#탄생 110주년
#회고전
#서소문본관
#서울시립미술관
#무료 관람
신원건 기자 laputa@donga.com
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