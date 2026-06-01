유영국 화백 탄생 110주년 회고전

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 1일 04시 30분

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유영국 화백 탄생 110주년 회고전 ‘유영국: 산은 내 안에 있다’가 열리는 서울시립미술관 서소문본관 전시장에서 관람객이 그림을 살펴보고 있다. 이번 전시는 19일부터 10월 25일까지 중구 서소문동 서울시립미술관 본관에서 무료로 진행된다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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