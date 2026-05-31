‘국제 표준 인증’ 인천 시정 소식지, 사후 관리 심사도 ‘적합’

지난해 국제표준화기구(ISO) ‘고객만족경영시스템(ISO 10002)’ 인증 등을 받은 인천 시정 소식지가 사후 관리 심사에서도 ‘적합’ 평가를 받았다.
인천시는 굿모닝인천, 인천지창, 인천나우 등 인천 시정 소식지 3종에 대한 중소벤처기업인증원의 국제표준 인증 사후 관리 심사 결과 ‘인증 유지 추천’ 평가를 받았다고 31일 밝혔다. 인천 시정 소식지는 지난해 국제표준화기구(ISO)의 ‘고객만족경영시스템(ISO 10002)’과 ‘품질경영시스템(ISO 9001)’ 인증을 받았다. 이번 심사는 인증 이후에도 기준 적합 여부를 점검하기 위해 진행됐다. 중소벤처기업인증원은 중소벤처기업부 산하 종합 인증·평가 기관이다.
시는 이번 심사에서 소식지 기획, 지원, 운영, 성과평가 등 기준 항목 전반에 걸쳐 적합 평가를 받았으며, 부적합 사항은 없었다고 설명했다.
시는 이번 심사를 계기로 시정 소식지가 단순한 홍보 수단을 넘어 시민 중심 콘텐츠로 발전할 수 있도록 내실화를 추진할 방침이다. 특히 소식지 제작 과정에 시민 의견을 적극 반영하는 선순환 구조를 만들 계획이다.
임성훈 인천시 홍보콘텐츠팀장은 “인천 시정 소식지는 공공 콘텐츠 분야에서는 이례적으로 국제표준 인증을 받았다”며 “앞으로도 시민과 적극 소통해 시민들이 체감할 수 있는 시정 소통·홍보 체계를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
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