김건희, ‘매관매직’ 선고앞 바쉐론 시계 잔금 2900만원 지급

‘매관매직’ 혐의로 재판 선고를 앞두고 있는 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사(사진)가 사업가로부터 받은 수천만 원대 명품 시계 잔금을 최근 지급한 것으로 파악됐다.
25일 서울중앙지법에 따르면 김 여사가 인사 청탁 등을 대가로 정·재계 인사로부터 금품을 수수한 혐의를 심리 중인 형사합의21부(부장판사 조순표)는 12일 김 여사가 로봇개 사업가 서모 씨에게 바쉐론 콘스탄틴 시계 잔금 약 2900만 원을 이체한 내역을 제출받았다. 김 여사는 2022년 9월 서 씨로부터 약 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계를 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨졌는데 최근에야 잔금을 지급한 것. 김 여사 변호인은 “원래는 수사가 마무리된 뒤 지급하려고 했는데 재판까지 이어져 접촉하지 못했다”며 “8일 증인신문 기일이 끝난 뒤 서 씨 측에 지급 의사를 전달했고 계좌 확인 등의 절차를 거쳐 11일 송금했다”고 밝혔다.
뒤늦게 잔금을 지급한 이유에 대해 김 여사 변호인은 “(김 여사가) 정신 건강 등 여러 문제로 잔금을 지급하지 못한 사실 자체를 기억하지 못하고 있었다”고 설명했다. 이어 “관련 수사 초기에야 잔금 미지급 사실을 인지하게 됐다”며 “수사가 진행 중인 상황에서 상대방과 접촉하는 것이 적절하지 않다고 판단해 변제하지 못하고 있다가 구매 대행 잔금을 뒤늦게나마 지급한 것”이라고 덧붙였다. 범행 자체를 부인할 순 없어 유무죄 판단에 영향을 줄 가능성은 낮지만 양형 참작을 고려한 전략으로 풀이된다.
김 여사는 그동안 재판에서 “청탁 대가가 아니라 단순 구매 대행이었다”는 취지로 혐의를 전면 부인해 왔다. 이에 대해 서 씨는 “김 여사로부터 분명히 시계를 사달라는 부탁을 받았고 현금 500만 원 상당을 직접 받았다”며 시계를 할인 구매해 전달했다는 취지로 주장해 왔다. 당시 실제 시계 구매가는 약 3500만 원 수준이었던 것으로 알려졌다. 특검은 김 여사가 로봇개 사업 관련 편의 제공 및 인사 청탁 대가로 시계와 각종 금품을 수수했다고 보고 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 적용했다.
특검은 이 밖에도 김 여사가 여러 업계 관계자로부터 공직 관련 청탁과 함께 금품을 받은 것으로 보고 15일 결심공판에서 징역 7년 6개월을 구형했다. 김 여사는 2022년 3∼5월 서희건설 이봉관 회장으로부터 1억380만 원 상당의 반클리프아펠 목걸이 등을 받고, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 200만 원대 금거북이를 수수한 혐의를 받고 있다. 김상민 전 검사로부터 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 있다. 김 여사에 대한 매관매직 혐의 1심 선고는 다음 달 26일 열린다.
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