‘내신 5등급’ 평균 3.5점↑…학력평가와 최대 24점 차

종로학원, 작년 고1 2학기 성적 분석
내신 A등급 24% vs 학력평가 1~3%
“쉬운 내신에 동점자 늘고 유불리 有”
내신 등급제가 9등급에서 5등급으로 전환된 후 학교 시험이 쉽게 출제되면서 전국 고교 내신 평균 점수가 전년 대비 3.5점 오른 것으로 나타났다. 전 과목 1등급 인원과 동점자가 대거 발생하고 원점수까지 함께 상승하면서, 2028학년도 대입을 준비하는 수험생들은 내신 등급·원점수·고교학점제를 동시에 신경 써야 하는 복잡한 상황에 놓이게 됐다.
25일 종로학원이 지난달 30일 학교알리미에 공개된 전국 1695개 일반고의 1학년 2학기 학업성취도 평가 자료를 분석한 결과, 내신 5등급제로 전환된 지난해 1학년 2학기 기준 주요 5개 교과(국어·수학·영어·사회·과학) 평균 점수는 70.4점으로 집계됐다. 9등급제가 적용된 2024년 2학기(66.9점)보다 3.5점 높은 수치다.
현 고2 학생들이 1학년이던 지난해 1학기부터 내신은 9등급제에서 5등급제로 개편됐다. 1등급은 상위 10%, 2등급은 10% 초과~34% 이하, 3등급은 34% 초과~66% 이하, 4등급은 66% 초과~90% 이하이며, 나머지는 5등급에 해당한다.
내신 평균 점수를 과목별로 보면 국어 71.7점, 수학 66.0점, 영어 68.2점으로 전년보다 각각 3.2점, 2.8점, 4.2점 상승했다. 사회는 71.8점, 과학은 72.8점으로 전년 2학기 대비 각각 3.1점, 4.8점 올랐다.
전국 8개 권역 모두 평균 점수가 올랐다. 상승폭이 가장 큰 곳은 강원권(86개교)으로 4.6점이 올랐고, 경인권(480개교)은 4.3점, 충청권(191개교)은3.8점, 서울권(214개교)은 3.3점, 호남권(232개교)은 3.0점 높아졌다. 그 뒤로는 대구경북(188개교·2.9점), 부울경(282개교·2.7점), 제주(22개교·2.0점) 순이었다.
성취도 90점 이상인 A등급 비율도 늘었다. 지난해 고1 2학기 A등급 비율은 24.1%로, 2024년 2학기(21.6%)보다 2.5%포인트(p) 높아졌다. 과목별로는 국어 23.1%, 수학 20.7%, 영어 24.1%를 기록했다.
제주를 제외한 모든 권역에서 A등급 비율이 전년보다 늘었다. 증가 폭이 가장 컸던 강원은 23.7%로 전년(19.6%) 대비 4.2%p 상승했다. 대구경북은 전년(23.0%) 대비 4.0%p 늘어 27.0%를 기록했고, 경인은 3.9%p 증가한 22.3%였다. 전국 평균을 웃도는 지역은 서울권(28.9%), 제주(28.0%), 대구경북(27.0%), 부울경(24.3%) 순이었다.
이처럼 내신 평균 점수와 A등급 비율이 동반 상승한 배경에는 학교 내신 시험의 쉬운 출제 경향이 자리하고 있다. 이는 실제 전국연합학력평가(학력평가) 성적과의 차이로도 확인된다.
고1 전 범위가 출제된 올해 3월 고2 학력평가 과목별 평균 점수는 국어 50.1점, 수학 41.3점, 영어 55.5점으로 학교 내신 평균과 국어 21.6점, 수학 24.7점, 영어 12.7점의 차이를 보였다. 3월 학력평가의 90점 이상 비율도 국어 2.56%, 수학 1.19%, 영어 3.48%에 그쳐 내신 A등급 비율과의 격차가 극명하게 드러났다.
5등급제 전환으로 등급 간 변별력이 낮아진 데다 원점수까지 대학에 제출해야 하는 상황이 맞물리며 수험생들의 불안감은 더 커지고 있다.
임성호 종로학원 대표는 “학생부의 내신 등급뿐 아니라 원점수도 대학에 제출해야 하는 상황에서 원점수에 대한 대학들의 평가가 어떻게 될지에 대해 수험생들은 불안할 수밖에 없고, 내신 시험이 쉬워져 동점자 대량 발생에 따른 유불리도 각 학교에서 발생할 수 있다”며 “수험생 입장에서 학교 시험과 수능 난도와의 격차가 크게 발생하는 상황에서 학교 시험만 충실히 대비한다 해도 수능 수준까지 도달할 수 있는가는 불안할 수 있다”고 설명했다.
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