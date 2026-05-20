통화 안 되고 배터리도 ‘뚝’…산방산 고립 외국인, 이메일로 구조 요청

제주 산방산 출입금지 구역에 무단으로 들어간 싱가포르 국적 관광객이 절벽 인근에 고립됐다가 이메일로 구조 요청을 보내 헬기로 구조됐다.
19일 제주자치경찰단은 싱가포르 국적 60대 남성 A 씨를 ‘문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’ 위반 혐의로 입건했다고 밝혔다.
A 씨는 지난 18일 오후 4시 30분경 입산이 금지된 서귀포시 안덕면 산방산에 무단으로 오른 혐의를 받는다. A 씨는 산방산 정상 부근까지 오른 뒤 하산하던 중 길을 잃고 절벽 인근에 고립된 것으로 조사됐다.
당시 A 씨의 휴대전화 유심칩이 국내 통신망에서 통화가 어려운 상태였고, 배터리도 얼마 남지 않은 긴박한 상황이었던 것으로 전해졌다. 이에 A 씨는 자신이 묵고 있던 숙박업소 사장에게 이메일을 보내 도움을 요청했다.
숙박업소 측은 이메일을 확인한 뒤 이날 오후 7시 10분경 119에 신고했다.
● 전화 대신 이메일 구조 요청…헬기 투입 끝 구조
신고를 받은 경찰과 소방당국은 헬기를 투입해 구조 작업에 나섰다. 구조대는 휴대전화 위치추적 좌표 등을 토대로 수색을 벌인 끝에 신고 약 3시간 만인 오후 9시 55분경 A 씨를 구조했다.
A 씨는 건강에 큰 이상은 없는 것으로 전해졌다.
산방산은 낙석과 추락 위험이 큰 데다 자연유산 보전을 위해 2012년부터 2031년까지 산방굴사 관람로를 제외한 전 구간의 출입이 금지돼 있다.
‘자연 유산의 보존 및 활용에 관한 법률’에 따르면 국가지정문화유산 지역에 출입하려면 국가유산청장의 허가를 받아야 한다. 이를 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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