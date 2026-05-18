최은옥 교육부 차관 “AI ·디지털 전환 시대, 전문대 역할 더 중요해졌다”

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현장형 기술인재 양성 및 지역 평생·직업교육 거점 역할 강조

전문대학 현장 의견 청취 간담회를 마친 대학·산업계·지자체 관계자들이 지역 사회와 대학의 성공적인 상생 협력을 다짐하고 있다. 계명문화대학교 제공
전문대학 현장 의견 청취 간담회를 마친 대학·산업계·지자체 관계자들이 지역 사회와 대학의 성공적인 상생 협력을 다짐하고 있다. 계명문화대학교 제공
‘전문대학 지역산업 맞춤형 전문기술인재 양성 간담회’가 지난 15일 ‘전문대학혁신지원사업 발전협의회’ 회장교인 대구 계명문화대학교에서 열렸다.

최은옥 교육부 차관 주재로 열린 이날 간담회는 전문대학이 지역 산업 수요에 부합하는 인재를 양성하고, AI·디지털 전환 등 환경 변화에 대응해 평생·직업교육 거점으로서 역할을 확대하는 방안을 찾기 위해 마련됐다. 간담회에는 최 차관을 비롯해 교육부 관계자와 전문대학과 협력관계에 있는 산업체 관계자, 지자체 및 전문대학 관계자들이 참석했다.

이날 간담회에 앞서 참석자들은 계명문화대학교 AI 크리에이티브 센터에서 ‘AI 활용 디자인 수업’과 ‘3D프린팅 제작 과정’ 등을 참관했다.

이어진 간담회에서는 반도체장비, 조선·제조, 디자인, 보건·서비스 등 각 직무 분야에 AI를 접목해 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 전문기술인재를 어떻게 양성할 것인지에 대해 심도깊은 의견을 나눴다. 또 전문대학이 재직자와 성인학습자가 필요할 때 다시 배우고 새로운 직무에 도전할 수 있는 지역 평생·직업교육 거점으로 역할을 넓혀가야 한다는 점도 함께 다루어졌다.

최 차관은 “AI·디지털 전환 시대에 전문대학의 역할이 점점 더 중요해지고 있다”며 “전문대학이 현장형 전문기술인재를 양성하고 재직자와 성인학습자에게 배움의 기회를 제공하는 지역 평생·직업교육 거점으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

윤우영 전문대학혁신지원사업 발전협의회장(계명문화대학교)은 “발전협의회도 회원대학과 함께 전문대학혁신지원사업 성과를 확산하고, 전문대학 현장의 요구가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 협력 체계를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
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