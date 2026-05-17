경북도 미혼남녀 만남 주선 청춘동아리 참가자 모집

경북도는 다음 달 21일까지 ‘청춘동아리 멤버십’ 참가자를 모집한다.
이 행사는 지역 내 미혼 청년의 자연스러운 만남과 교류를 주선하기 위해 마련했다. ‘오늘은 동아리, 내일은 인연’을 목표로 청춘 남녀가 취향과 경험을 공유하며 자연스럽게 관계를 형성할 수 있도록 준비했다. 특히 올해는 일회적인 행사를 넘어 장기적이고 지속 가능한 만남을 유도하기 위해 멤버십 제도를 도입했다. 가입하면 동아리 행사 전 문자 또는 e메일로 행사 참여 안내 및 신청 정보를 받을 수 있다. 개인별로 원하는 행사를 선택해서 참여할 수 있으며, 자신의 취향에 맞는 활동을 통해 자연스럽게 인연을 이어갈 수 있다.
모집 대상은 거주지 또는 생활 근거지(직장)가 경북인 1984~2001년생 미혼 남녀다. 남녀 160명씩 모두 320명을 모집한다. 여성의 경우 대구 권역 거주자도 신청이 가능하다. 멤버십 가입 신청 방법은 경북도 누리집 알림마당을 통해 확인할 수 있다.
청춘동아리는 소수 인원으로 구성된 소규모 동아리를 운영해 참가자가 충분한 시간을 갖고 서로를 알아갈 수 있다는 점이 특징이다. 동아리 활동이 마무리된 이후에는 매칭 공동 모임을 별도로 개최해 함께하는 시간 속에서 자연스럽게 싹튼 호감이 인연으로 이어질 수 있는 기회를 제공할 예정이다. 이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “청춘동아리 사업이 청년에게 특별한 만남과 소중한 인연의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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