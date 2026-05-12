이번 주말 태화강국가정원, 봄꽃으로 물든다

15일부터 6000만 송이 꽃축제
울산 태화강국가정원이 봄꽃 6000만 송이로 물든다. 울산시는 15일부터 17일까지 사흘간 태화강국가정원 일원에서 ‘2026 태화강국가정원 봄꽃축제’를 연다고 11일 밝혔다.
꽃양귀비-안개초 등 5종 심어
‘태화강국가정원, 봄을 걷다’를 주제로 열리는 이번 축제는 도심 속 대표 휴식 공간인 태화강국가정원에서 시민과 관광객이 봄 정취를 즐길 수 있도록 기획됐다. 지난해보다 체험·야간 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 행사 성격도 강화했다.
행사장인 2만8000m² 규모 초화단지에는 꽃양귀비와 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 봄꽃 5종 약 6000만 송이가 식재돼 장관을 이룰 전망이다.
축제 기간에는 밴드 공연과 거리공연, 지역 문화예술 무대, 어린이 마술쇼, 뮤지컬 등 다양한 문화행사가 이어진다. ‘우리 가족 정원 만들기’, 유용미생물 흙공 던지기, 나비 의상 체험, 새내기 정원사 경진대회, 꽃다발 경매 등 체험 프로그램도 마련된다.
야간에는 초화원과 느티나무길 일대에 경관조명과 줄 조명이 설치돼 낮과는 다른 정원 풍경을 선보인다.
울산시는 이번 축제가 태화강국가정원의 체류형 관광 경쟁력을 높이고, ‘2028 울산국제정원박람회’ 분위기 조성에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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