이번 주말 태화강국가정원, 봄꽃으로 물든다

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15일부터 6000만 송이 꽃축제
꽃양귀비-안개초 등 5종 심어

울산에 위치한 태화강국가정원. 동아일보 DB
울산에 위치한 태화강국가정원. 동아일보 DB
울산 태화강국가정원이 봄꽃 6000만 송이로 물든다. 울산시는 15일부터 17일까지 사흘간 태화강국가정원 일원에서 ‘2026 태화강국가정원 봄꽃축제’를 연다고 11일 밝혔다.

‘태화강국가정원, 봄을 걷다’를 주제로 열리는 이번 축제는 도심 속 대표 휴식 공간인 태화강국가정원에서 시민과 관광객이 봄 정취를 즐길 수 있도록 기획됐다. 지난해보다 체험·야간 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 행사 성격도 강화했다.

행사장인 2만8000m² 규모 초화단지에는 꽃양귀비와 수레국화, 안개초, 금영화, 작약 등 봄꽃 5종 약 6000만 송이가 식재돼 장관을 이룰 전망이다.

축제 기간에는 밴드 공연과 거리공연, 지역 문화예술 무대, 어린이 마술쇼, 뮤지컬 등 다양한 문화행사가 이어진다. ‘우리 가족 정원 만들기’, 유용미생물 흙공 던지기, 나비 의상 체험, 새내기 정원사 경진대회, 꽃다발 경매 등 체험 프로그램도 마련된다.

야간에는 초화원과 느티나무길 일대에 경관조명과 줄 조명이 설치돼 낮과는 다른 정원 풍경을 선보인다.

울산시는 이번 축제가 태화강국가정원의 체류형 관광 경쟁력을 높이고, ‘2028 울산국제정원박람회’ 분위기 조성에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

#울산#태화강국가정원#봄꽃축제#봄꽃
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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