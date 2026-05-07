국가 무형유산 ‘이리농악’ 10월까지 매달 본다

첫 주 수요일 익산 솜리소극장서
전북 익산시는 지역 전통문화 계승과 시민 문화 향유 기회 확대를 위해 국가 무형유산 ‘이리농악’ 상설 공연을 진행한다고 6일 밝혔다.
사전 예약없이 누구나 무료 관람
이리농악은 1985년 국가 무형유산으로 지정됐으며, 익산(옛 이리) 지역에서 전승돼 온 호남우도농악의 한 갈래다. 상쇠의 부포놀이가 다양하고 장구 가락과 춤, 소고춤 기법과 진풀이가 발달한 것이 특징이다.
상설 공연은 6일부터 10월까지 매월 첫째 주 수요일 오후 7시 익산 솜리문화의 숲 2층 솜리소극장에서 열린다. 사전 예약 없이 누구나 무료로 관람할 수 있고, 공연 시작 30분 전부터 입장할 수 있다. 좌석은 70여 석이며 선착순 마감 시 입장이 제한될 수 있다. 공연은 판굿을 중심으로 비나리, 설장구, 사자춤 등 다양한 연희 요소를 담아 이리농악의 역동적인 매력을 보여준다. 매회 다른 주제로 이리농악의 흐름과 의미를 단계적으로 풀어내고, 전승자의 해석과 시대적 변화도 함께 담아 전통예술의 현대적 의미를 전달한다. 공연 후에는 상모돌리기 체험과 질의응답 시간을 마련해 관객이 직접 참여하고 소통할 수 있는 프로그램도 운영한다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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