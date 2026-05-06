물놀이하다 ‘깜짝’…군위 하천서 ‘구소련 72mm 고폭탄’ 발견

대구 군위군의 하천에서 물놀이하던 어린이들이 구소련제 76mm 고폭탄을 발견해 당국이 수거했다.
5일 경찰에 따르면 이날 오후 2시 35분경 군위군 효령면 고곡리 사창천 마사교 하류 약 50m 지점에서 폭탄 형태의 물체가 발견됐다는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 군 폭발물처리반(EOD)이 확인한 결과, 이는 6·25전쟁 시기 사용된 구소련제 76mm 폭탄으로 밝혀졌다.
경찰 관계자는 현장 통제 후 오후 4시 20분쯤 폭발물을 회수해 안전 조치를 마무리했다. 수거된 고폭탄은 군에서 조사 및 처리할 방침이다.
76mm 폭탄은 구소련군이 전시에 사용한 평사포의 일종으로, 북한군의 주력 견인포였다. 전쟁 초기 국군 보병 부대에 큰 위협이 됐으며 높은 화력으로 대전차용으로도 쓰였다.
군위군 일대를 비롯한 경상도 일부 지역은 6·25전쟁 당시 낙동강 방어선의 요충지였다. 북한군의 남하를 막기 위한 치열한 전투에 이곳에서는 최근까지도 포탄이 발견된 바 있다.
앞서 3월 말경에는 창원 한 공사 현장에서 6·25전쟁 시기 사용된 4.2인치 백린연막탄이 발견되기도 했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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