서울교육청, 등록 대안교육기관 첫 전수 조사

서울시교육청이 학교 밖 청소년이 다니는 서울 지역 등록 대안교육기관 58곳을 처음으로 전수 조사한다고 4일 밝혔다. 2022년 대안교육기관법이 시행된 이후 첫 실시되는 전수 점검으로 학교 밖 청소년의 안전한 배움 환경을 살피기 위해서다.
점검 대상은 서울시교육청에 등록된 대안교육기관 중 학교 밖 청소년이 다니는 58곳 전체다. 그 동안은 특정 이슈가 발생했을 때 하는 점검 중심이었지만, 대안교육기관이 공교육을 보완하는 교육 기반으로 자리 잡으며 운영 실태를 전반적으로 확인할 필요성이 커졌다. 서울시교육청 관계자는 “9월까지 현장 점검과 서면 검토를 병행할 것”이라고 설명했다.
하지만 비인가 기관에 대한 점검과 달리 서울시교육청은 적발이나 제재보다 개선과 지원에 초점을 맞출 예정이다. 교육과정 운영, 학생 안전 관리, 예산·회계 집행의 적정성 등을 살핀 뒤 미흡한 것은 기관이 스스로 보완할 수 있게 컨설팅할 방침이다.
최예나 기자 yena@donga.com
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