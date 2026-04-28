‘더 많은 해운기업을 부산으로’ 투자 지원책 강화

부산시는 우수 해운기업을 더 많이 유치하기 위해 투자 지원 체계를 전면 개편한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 그동안 산업통상부의 지방투자촉진보조금 체계는 제조업과 정보통신산업, 지식서비스산업 위주로 운영돼 사실상 해운업종은 지원 대상에서 빠져 있다. 시가 자체적으로 운용하는 투자보조금 체계 역시, 자산 구조와 고용 형태의 특수성 때문에 해운업종이 지원 조건을 충족하기 어려웠다.
이에 시는 ‘부산시 기업 또는 투자 유치 촉진 조례와 시행규칙’을 개정해 지원체계를 개편하기로 했다. 부산으로 이전하거나 신규 투자하는 해운업종을 대상으로 다양한 투자보조금 지원 특례 도입을 검토할 예정이다.
해운업종 투자보조금 지원 근거를 마련한 조례 개정안은 부산시의회 상임위를 통과해 29일 본회의 의결을 앞두고 있다. 개편안이 시행되면 해상여객운송사업과 해상화물운송사업은 물론 해운중개업, 선박관리업 등 해운법이 정한 업종 전반이 혜택을 받게 된다. 시 관계자는 “투자보조금 지원체계 개편 외에도 해운업종 투자 환경 개선을 위한 맞춤형 추가 지원 정책을 지속해서 발굴할 계획”이라고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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