근로복지공단, 동반성장 평가 3년 연속 ‘최우수’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 27일 16시 50분

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상생협력 선도기관 위상 재확인
동반성장 전략 기반 공정거래 문화 확산

근로복지공단은 지난해 5월 울산시 중구와 손잡고 공단 본부에서 상생협력동행 행사를 열었다. 박종길 근로복지공단 이사장(앞줄 오른쪽에서 다섯번 째)과 김영길 울산 중구청장(〃〃 네번 째)이 기념사진을 찍고 있다. 근로복지공단 제공
근로복지공단은 지난해 5월 울산시 중구와 손잡고 공단 본부에서 상생협력동행 행사를 열었다. 박종길 근로복지공단 이사장(앞줄 오른쪽에서 다섯번 째)과 김영길 울산 중구청장(〃〃 네번 째)이 기념사진을 찍고 있다. 근로복지공단 제공

근로복지공단(이사장 박종길)이 2025년 공공기관 동반성장 평가에서 3년 연속 ‘최우수’ 등급을 획득했다고 27일 밝혔다. ‘공공기관 동반성장 평가’는 중소기업 및 협력사와의 공정거래, 기술협력, 판로지원 등 다양한 상생