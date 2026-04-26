이송부터 협업까지…대구 경북, 로봇으로 산업 판 바꾼다

대구 경북이 미래 핵심 성장동력인 로봇 산업의 실증 사업을 본격 추진한다. 연구개발(R&D)을 넘어 실제 산업현장에 적용해 지역 제조업 전반의 구조 전환을 이끄는 ‘로봇 생태계’ 조성이 시작됐다는 평가다.
경북 구미시는 최근 반도체 산업과 연계한 ‘이송·물류 로봇 거점’을 구축해 산업 확산의 교두보를 마련했다. 경북도와 구미시, 산업통상부가 공동 추진하는 ‘경북 로봇 플래그쉽 거점’은 총 21억 원을 투입해 금오테크노밸리와 국가산업단지 물류센터에 이중 구조로 조성했다. 공정 내 이송 로봇 테스트부터 실내외 물류 실증까지 이어지는 전주기 체계를 갖춘 것이 특징이다.
이들 거점은 단순 실험 공간을 넘어 산업현장과 직결된 ‘실증 플랫폼’이라는 점에서 의미가 있다. 반도체 제조 공정과 물류 환경에 특화된 로봇 기술을 실제 현장에서 검증할 수 있어 기업의 개발 부담을 줄이고 상용화 속도를 앞당길 수 있기 때문이다.
구미시는 이를 기반으로 방위산업, 이차전지 등 지역의 주력 산업과 로봇을 결합해 생산성과 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 구상이다. 시는 또 이번 거점을 중심으로 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지정 추진과 인공지능(AI) 팩토리 사업을 연계해 산업 간 융합을 확대할 계획이다.
정성현 구미시장 권한대행(부시장)은 “이번 거점 구축은 구미 로봇 산업이 실증 단계에서 산업 확산 단계로 전환되는 중요한 계기가 될 것”이라며 “로봇을 미래 핵심 산업으로 육성해 구미를 대한민국 대표 로봇 선도 도시가 되도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.
대구시도 로봇의 ‘현장 투입’을 통해 산업 구조 전환의 신호탄을 쏘아 올렸다. 시는 최근 국내 최초로 ‘이동형 양팔 협동 로봇’을 실제 제조 공정에 투입해 본격적인 실증에 들어갔다. 자율주행 이동체 위에 양팔 협동 로봇을 결합한 이 장비는 사람과 협업하면서 공정을 수행하는 차세대 형태다.
이번 실증은 지역 자동차 부품기업인 에스엘 생산설비에서 진행한다. 작업물 이송부터 가공, 부산물 처리, 완제품 적재까지 전 과정을 수행한다. 기존 고정형 로봇과 달리 이동성과 협업 능력을 동시에 확보해 공정 효율을 획기적으로 끌어올릴 것으로 기대된다. 개발에는 뉴로메카 등 로봇 전문기업이 참여해 기술 완성도를 높일 방침이다.
이처럼 구미의 ‘실증 거점’과 대구의 ‘현장 적용’이 맞물리면서 대구 경북 전역에 로봇 산업 벨트가 형성되는 흐름이다. 단순한 기술 개발을 넘어 ‘테스트-실증-상용화’로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡으면서 지역 제조업의 체질 개선이 본격화할 것이라는 평가다.
전망은 밝은 편이다. 로봇은 반도체, 자동차, 방산, 물류 등 지역 주력 산업과 결합하면 생산성 혁신을 이끌 핵심 수단으로 꼽힌다. 특히 인구 감소와 노동력 부족 문제를 겪는 지방 산업 구조에서 로봇은 ‘대체재’를 넘어 ‘필수 인프라’로 자리 잡고 있다. 대구시가 ‘AI 첨단로봇 수도’를, 경북이 ‘로봇 산업 특화단지’를 각각 추진하는 것도 이 같은 맥락이다.
다만, 과제도 적지 않다. 우선 실증 단계에 머물지 않고 민간 투자와 시장 확대로 이어질 수 있는 산업 생태계 구축이 관건이다. 중소기업의 로봇 도입 비용 부담, 전문 인력 부족, 안전 규제 등도 해결해야 할 과제로 지적된다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 실증을 통해 이동형 양팔 로봇을 성공적으로 현장에 안착시키는 기반을 마련할 것”이라며 “대구가 대한민국 로봇 산업의 중심지로서 신산업 생태계를 확장해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
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