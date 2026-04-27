1만 원으로 즐기는 ‘육거리 야시장’… 밤마다 웃음소리 끊이지 않네

1900년대 초 정육 상인과 땔감 상인, 채소 상인들이 청주 시내 하천인 무심천 변에 모이면서 자연스럽게 시장이 형성됐다. 1970년대 무심천에 둑이 조성되면서 무심천 변에 있던 상인들이 천변에서 올라와 현재의 육거리종합시장을 이루게 됐다. 현재 약 10만 ㎡ 부지에 1200여 개 점포에서 3200여 명의 상인이 영업하고 있다. 육거리종합시장은 대형 마트 등장으로 어려움을 겪자 이를 극복하기 위해 종합정보시스템 구축(2001년), 아케이드 설치(2002년), 상품권 발행(2003년), 루미나리에 사업(2007년), 제2주차장 건립(2008년) 등을 추진해 왔다. 2003년 청주시 14개 전통시장이 연합해 발행한 전국 최초 전통시장 상품권은 ‘온누리상품권’ 도입에도 영향을 미쳤다.