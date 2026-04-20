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前연인 흉기협박 20대女, 경찰서서 약물 복용뒤 숨져
동아일보
업데이트
2026-04-20 16:41
2026년 4월 20일 16시 41분
입력
2026-04-20 16:32
2026년 4월 20일 16시 32분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
경찰 조사를 앞두고 있던 20대 여성이 경찰서에서 약물을 복용한 뒤 숨졌다.
20일 광주 동부경찰서에 따르면 18일 오후 5시 30분경 동부경찰서 피의자 대기실에서 20대 여성 A 씨가 호흡곤란 증세를 보였다. 그는 인근 대학병원으로 이송됐지만 결국 사망했다.
A 씨는 같은 날 오후 5시경 동구 계림동에 있는 한 아파트 지하 주차장에서 결별을 요구한 전 연인을 흉기로 협박한 혐의(특수협박)로 체포된 상태였다.
그는 경찰서로 이송된 후 피의자 대기실에서 “(지병과 관련한) 약을 먹어야 한다”며 약물을 복용한 것으로 전해졌다.
경찰은 부검을 통해 A 씨의 정확한 사인을 조사할 방침이다.
#흉기 협박
#20대 여성
#호흡 곤란
#대학병원
#특수협박
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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