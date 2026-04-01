낚시용품-요트 체험… 부산국제보트쇼 개최

19일까지 벡스코-수영강서 진행
부산시는 (사)한국해양레저네트워크, 해양수산부와 함께 17∼19일 ‘2026년 부산국제보트쇼’를 개최한다고 16일 밝혔다.
부산 해운대구 벡스코 제1전시장과 수영강 해운대 리버크루즈 일원에서 열리는 이번 행사는 2014년 시작 이후 12회째를 맞은 국내 대표 해양레저 전시회다.
전시는 육상과 해상으로 나뉘어 진행된다. 벡스코 제1전시장에는 146개 사가 1000여 개 부스를 마련해 요트와 보트엔진, 통신·안전 설비, 낚시용품 등 해양레저 전반의 최신 기술과 장비를 전시한다.
또 전시장에서는 국내 기업과 유럽·아시아 등 9개국 18개 사 바이어가 참여하는 비즈니스 상담회도 열린다.
해외 판로 개척 등에 관한 상담을 이곳에서 받을 수 있다. ‘인공지능(AI) 시대, 글로벌 보트 산업의 현황과 전망’을 주제로 해양레저 산업의 흐름을 짚는 국제 콘퍼런스도 마련됐다. 패들보드와 고무보트 탑승, 로잉머신 체험도 할 수 있다. 남해해양경찰청과 함께하는 응급처치 교육도 진행된다.
수영강 해상전시장에서는 요트 승선 체험이 제공된다. 실내 전시장 스탬프 투어를 완료한 관람객을 대상으로 무료 체험 기회를 준다.
김화영 기자 run@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0