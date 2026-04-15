사립교원노조 공식 출범…과중 노동, 인권 침해 대응

고열에 시달리면서도 근무를 하다가 사망한 사립유치원 교사 사건 이후 사립교원들의 권익을 지키기 위한 노동조합이 출범했다.
전국사립교원노동조합(노조)은 15일 공식 창립 선언을 했다. 노조는 사립 초·중·고·대학 교원 및 사립유치원 교원까지 포괄하는 전국 단위 사립학교 교원 조직이다.
노조는 “사립학교와 사립유치원 현장에서 오랫동안 누적되어 온 과중한 노동, 고용불안, 인권침해 문제에 대응하고 사립교원의 노동권을 실질적으로 보호하기 위한 출발점”이라고 밝혔다.
이들은 “최근 사립유치원 교사 사망 사건은 사립교육 현장의 열악한 노동환경과 안전망 부재를 사회에 분명히 드러냈다. 이 비극은 결코 개인의 문제가 아니라 교원이 제도적 보호 없이 과도한 책임을 부담해 온 구조적 현실을 보여준다”며 “이제는 사립교육기관 전반의 노동조건과 안전체계를 근본적으로 재점검하고 교원이 안심하고 일할 수 있는 환경을 마련해야 할 시점”이라고 말했다.
이번 창립을 계기로 전국사립교사노조는 전국 단위 교원 조직으로서 법적 근거를 기반으로 한 노사 협상, 정책 제안, 교육 관련 제도 개선 활동을 본격화할 예정이다.
민재식 노조위원장은 “대립을 위한 노조가 아니라 사립교육의 지속가능한 발전을 위한 상생의 파트너로서, 학교법인과 교육당국이 서로의 책임과 역할을 존중하며 합리적인 대화와 교섭을 통해 문제를 해결할 때 비로소 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교육환경이 조성된다”며 “사립교원의 권익 보호뿐만 아니라 공교육 전체의 질적 향상을 위해 전국의 교육노동자들과 폭넓게 협력하고 연대할 것”이라고 말했다.
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