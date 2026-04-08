울산, 버스비 동결-과일값 관리로 물가 잡는다

올해 상반기 울산 지역 버스와 택시 등 주요 공공요금이 동결된다. 울산시는 중동 사태 장기화로 물가 상승 우려가 커지자 물가 안정 대책을 추진한다고 7일 밝혔다. 공공요금 동결과 함께 품목 관리와 현장 점검을 병행해 체감 물가를 낮추겠다는 계획이다.
시는 채소·과일·수산물·축산물 등 40개 품목을 특별관리 대상으로 지정했다. 가격 동향을 수시로 점검하고 결과는 홈페이지에 공개한다. 원산지와 가격 표시 이행 여부도 함께 확인한다. 물가대책 종합상황실을 통해 시와 구·군이 물가를 상시 관리한다. 바가지요금 신고가 접수되면 즉시 현장 점검과 시정 조치에 나선다. 신속 대응 체계를 유지해 소비자 피해를 최소화할 방침이다.
현장 점검도 강화한다. 17일까지 전통시장과 대형마트를 대상으로 합동 점검을 실시해 가격과 원산지 표시를 확인하고, 위반 사항은 현장에서 바로 시정한다. 점검 결과는 향후 정책에도 반영할 계획이다.
착한가격업소도 확대한다. 카드 할인과 연계해 이용을 유도하고 개인서비스 요금 안정도 추진한다. 울산시는 공공요금 동결과 현장 중심 관리를 통해 물가 상승 요인을 최소화할 방침이다. 시 관계자는 “점검과 관리를 강화해 지역 물가 안정을 유지하겠다”고 말했다.
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