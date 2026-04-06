“지하철 1호선 불 지르러 간다”…유튜브 댓글 작성자 추적

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 6일 19시 42분

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[서울=뉴시스] 서울 용산구 서울 용산경찰서 청사.
[서울=뉴시스] 서울 용산구 서울 용산경찰서 청사.
서울 지하철 1호선에 불을 지르겠다는 글이 소셜네트워크서비스(SNS)에 올라와 경찰이 작성자 추적에 나섰다.

6일 경찰에 따르면 서울경찰청은 이날 오후 1시 16분경 유튜브의 한 쇼츠 게시물에 “내일 1호선에 휘발유랑 라이터로 불 지르러 간다. 막지 마라”는 내용의 댓글이 올라왔다는 신고를 접수했다.

서울청은 사건을 서울 용산경찰서에 배당했다. 이후 용산경찰서는 유튜브 측에 협조를 요청해 작성자를 추적 중이다.

박성진 기자 psjin@donga.com
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