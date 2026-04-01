[종로구] ‘내가 꿈꾸는 세계’를 그림으로 보여주세요

2회 도암 어린이-청소년 미술대회
서울 종로구 평창동에 위치한 서울아트센터 도암이 전국 어린이와 청소년의 창의적 예술 표현을 지원하기 위해 ‘제2회 도암 어린이·청소년 미술대회’를 개최한다. 이번 대회는 미술을 통해 어린이와 청소년이 자신만의 예술적 상상력과 감수성을 자유롭게 표현할 수 있는 창작의 장을 마련하고자 기획됐다.
수상자는 ‘서울예고 장학금’ 혜택
중학생까지 참여… 30일 마감
대회의 주제는 ‘내가 꿈꾸는 세계’로 참가자들은 자신이 상상하는 세계와 소중한 존재들이 함께하는 공간과 풍경을 자유롭게 상상해 표현하면 된다. 작품은 8절 켄트지(272X394㎜, 가로·세로 자유) 규격의 평면 회화 작품으로 제출해야 하며 재료는 연필, 색연필, 물감, 파스텔 등 평면 회화 재료를 자유롭게 사용할 수 있다.
참가 신청은 지난달 24일 시작해 오는 30일 오후 6시까지 온라인 플랫폼 ‘아트인뱅크’에서 접수한다. 접수 후 출력한 접수증을 작품 뒷면에 부착해 도암갤러리로 우편 또는 방문 제출하면 된다. 제출된 작품은 3인 이상으로 구성된 전문가의 심사를 거쳐 수상작을 선정되며 결과는 5월 9일 발표한다. 시상식은 5월 16일 오후 2시에 진행될 예정이다.
수상자에게는 학교법인 서울예술학원 이사장상(대상), 서울아트센터 도암 센터장상(최우수상), 서울예고 교장상(우수상), 예원학교 교장상(장려상) 등이 수여되며 수상작은 5월 14일부터 23일까지 도암갤러리 전관에서 전시된다. 특히 장려상 이상의 수상자는 향후 예원학교나 서울예고에 입학할 경우 장학생 선정위원회의 심의를 거쳐 장학금 혜택을 받을 수 있다.
참가 부문은 유치부(만 5∼7세), 초등부 저학년, 초등부 고학년, 중등부로 나뉘며 참가비는 부문에 따라 1만∼5만 원이다.
이번 대회는 서울아트센터 도암이 주최하고 도암갤러리와 아트인뱅크가 공동 주관하며 학교법인 서울예술학원과 재단법인 도암이대봉재단이 후원한다.
참가 신청 및 자세한 사항은 아트인뱅크(www.artinbank.com) 또는 도암갤러리(www.doam.me)로 문의하면 된다.
문의 아트인뱅크(031-372-8857), 도암갤러리(02-2287-0462/0512, doamgallery@gmail.com)
황서현 기자 fanfare2@donga.com
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