“옆집서 신음 소리” 이웃이 신고…욕조에 쓰러진 20대 구했다

옆집의 수상한 소리를 그냥 지나치지 않은 이웃 덕분에 욕조에서 쓰러진 20대 남성이 목숨을 건졌다.
대구소방안전본부에 따르면 이 사건은 24일 오후 4시 51분경 대구 북구 칠성동의 한 아파트에서 일어났다.
소방당국은 “옆집에서 신음소리가 난다”는 신고를 접수하고 3분 만에 현장으로 출동했다.
소방대원들이 문을 두드렸지만 안에서는 반응이 없었다. 대원들은 강제 문 개방이 필요하다고 판단해 아파트 관리사무소에 연락했다.
관리사무소는 해당 세대 거주자의 연락처를 확보한 뒤 보호자와 통화를 통해 현관 비밀번호를 확보했다.
집으로 들어간 대원들은 신고 접수 17분 만에 욕조에 쓰러져 있던 20대 남성을 발견해 구조했다.
이 남성은 의식은 있었지만 좌측 편마비 상태였다. 좌측 편마비는 몸 한쪽이 마비되는 응급 증상으로, 대응이 늦어질 경우 영구 마비나 사망으로 이어질 수 있다.
남성은 구급대의 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
박정원 119종합상황실장은 “이웃 주민의 세심한 관심과 신속한 신고, 관리사무소의 협조가 더해져 생명을 구할 수 있었다”며 “공동주택에서는 거주자 정보가 잘 관리될 경우 응급 상황 대응에 큰 도움이 된다”고 말했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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