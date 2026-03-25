강원도 신청사 첫삽 뜬다… “2029년 완공”

30일 착공식 갖고 신축 공사 돌입
동내면 고은리에 지상 9층 규모… 현 청사는 공공기관 유치해 활용
일각에선 “시공사 선정 전 착공식… 도민 속이는 정치 쇼” 비판 목소리
강원도 청사 신축 공사가 30일 시작된다. 강원도는 이날 춘천시 동내면 고은리 신청사 부지에서 착공식을 갖고 토목공사와 진입도로 공사를 본격 추진한다고 24일 밝혔다.
강원도 신청사는 부지 10만759m², 전체면적 11만4332m²에 지하 2층, 지상 9층 규모로 본청, 의회, 소방본부, 직장어린이집 등이 새로 들어선다. 강원도는 법령이 정한 청사 기준면적 범위에서 사무공간을 최대한 확보하고 다목적 강당, 북카페, 야외광장 등을 조성해 방문객과 직원들의 편의 향상에도 중점을 두기로 했다. 주차장은 지하 1422대, 지상 196대 등 총 1618대 규모로 지어진다. 사업비 규모는 4995억 원이다.
강원도는 2022년 부지선정위원회를 구성해 같은 해 12월 신청사 부지를 확정했고, 2024년 사업계획에 대한 행정안전부의 중앙투자심사를 통과했다. 이후 경관심의, 교통영향평가심의, 건축허가 사전 승인 등 행정절차를 마쳤고, 이달 6일 춘천시의 건축허가가 완료되면서 착공할 수 있게 됐다. 신청사는 2029년 완공을 목표로 하고 있다.
강원도 청사 이전 신축은 그동안 부지 선정 과정 등에서 우여곡절을 겪었다. 1957년 지어진 도청 본관은 2017년 정밀안전진단에서 C등급을 받았고, 내진 성능평가에서도 붕괴 우려가 있는 것으로 나타나 신축 필요성이 제기됐다. 이에 따라 최문순 전 강원도지사 재임 당시 신청사 부지로 춘천시 근화동 옛 캠프페이지를 선정했지만 현 김진태 지사가 취임하면서 이를 백지화했고, 춘천 내 여러 후보지를 놓고 검토한 끝에 고은리가 결정됐다.
지방선거를 앞두고 정치권에선 강원도의 신청사 착공식을 둘러싼 공방이 벌어지고 있다. 더불어민주당 강원도지사 후보인 우상호 전 대통령정무수석비서관은 “도청사 건설은 시공사 선정은 물론 착공계도 제출되지 않은 상태인데도 착공식부터 열겠다는 것은 선거를 앞두고 도민을 속이는 정치적 쇼에 불과하다”며 “청사 신축은 일단 중단돼야 한다”고 밝혔다.
이에 대해 강원도는 “착공식은 신청사 건립 사업의 일환인 기반시설 공사에 대해 적법한 절차에 따라 추진하는 행사”라며 “정확한 사실 확인 없이 중단부터 요청하는 것은 이해하기 어렵다”고 반박했다.
강원도는 청사 이전에 따라 현 봉의동 청사에 공공기관을 유치하고 문화, 관광 역할을 하는 공간으로 활용해 공동화 현상을 최소화할 계획이다. 도의 청사 활용 방안에 따르면 출자·출연 기관과 공공기관, 사회단체 등 총 16개 기관 500여 명을 입주시켜 상주인력을 유지한다.
제2별관은 춘천 전역에 분산된 도 산하 기관을 집적하는 ‘강원 행정복합청사’로 조성하고, 연간 1만2500여 명의 교육생이 방문하는 ‘도 교통연수원’을 설립해 입주시킬 방침이다. 신관은 2028년 자치경찰제 이원화 전면 시행에 맞춰 350여 명 규모의 ‘(가칭)강원 자치경찰청’으로 활용한다. 본관은 도지사 집무실과 통상상담실을 재현한 ‘행정역사실’과 문화·전시 중심의 ‘근대문화관’으로 탈바꿈된다. 김진태 강원도지사는 “도청 이전 과정에서 현 청사를 어떻게 활용할 것인가를 가장 중요한 과제로 보고 다양한 고민과 연구를 했다”며 “계획대로 활용할 경우 주말과 휴일에도 많은 사람이 찾는 공간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
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