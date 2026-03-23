“농사 대신 로켓 발사” 제주 우주산업 본궤도

23일 제주특별자치도에 따르면 다음 달 아시아 최대 규모의 민간 지상국 단지인 컨텍(CONTEC)의 ‘아시안 스페이스 파크(ASP)’가 개소한다.
제주는 적도에 가까워 로켓 발사에 유리하고, 사방이 바다로 둘러싸여 있어 발사체나 페어링(위성 덮개) 등의 낙하에도 안전하다. 또한 다른 지역에 비해 전파 간섭이 적고 공역 제한이나 군 작전지역, 통제구역이 적은 점도 장점으로 꼽힌다.
실제 2023년 국내 최초로 민간 위성 해상 발사에 성공했고, 위성을 대량 양산할 ‘한화시스템 제주우주센터’ 유치에도 성공했다. 이번에 개소하는 컨텍의 지상국 가동이 더해지면 위성 제조부터 해상 발사, 지상국 관제, 데이터 활용으로 이어지는 가치사슬이 완성된다. 여기에 국가 전략 자산인 ‘한국형 위성항법시스템(KPS) 지상 인프라’ 유치까지 이뤄진 상황이다.
제주 우주산업이 궤도에 오르면서 양질의 일자리도 늘고 있다. 도내 우주산업 관련 기업과 기관 종사자 196명 중 134명이 제주 현지 채용 인력으로, 현지 채용률은 68.4%다. 특히 현지 채용 인력 가운데 67.9%(91명)가 단순 노무직이 아닌 연구·사무직과 엔지니어 등 전문 인력으로 구성됐다.
제주도 관계자는 “우주산업은 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 당장 도내에 양질의 일자리를 만들고 지역 경제를 살리는 현실”이라며 “10년 뒤 우리 아이들이 더 이상 일자리를 찾아 고향을 떠나지 않고 세계 최고의 전문가들과 어깨를 나란히 할 수 있도록 독자적 우주 공급망 구축에 도정의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
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