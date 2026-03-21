BTS RM “80, 90살 돼도 우린 BTS…여정 멈추지 않아”

“80, 90(세가) 돼서도 (활동을) 할 수 있다고 본다. 서로가 최대한 오래 유지할 수 있게 서로에게 계속 노력할 수밖에 없는 것 같다.”(슈가)
21일 광화문 일대에서 컴백 공연을 앞둔 방탄소년단(BTS)이 애플뮤직 라디오 프로그램인 제인 로우 쇼(The Zane Lowe Show)에 출연해 이같이 말했다. 이날 BTS는 애플뮤직과의 인터뷰에서 음악 활동 복귀, 앨범 작업 과정, 군 복무를 마친 뒤 다시 뭉친 소회, 팀으로서 가진 유대감 등을 이야기했다. 그러면서 정규앨범 5집인 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발표한 배경으로 팬과 멤버들간 우정을 꼽았다.
팀 리더 RM은 인터뷰에서 “우리는 서로를 너무 사랑해서 아직 여기 있는 것”이라며 “팬들도 있고 우리가 이 귀중한 브랜드와 가족을 그만할 이유가 없다”고 말했다. 이어 “훗날 ‘이런, 그때 (가수 활동을) 다시 하는 거였는데, 여정을 멈추는 게 아니었어’라는 아쉬움을 남기고 싶지 않았다”고 말했다.
진은 방탄소년단 멤버들과 다시 함께 보낸 일상에 대해 “이번에 멤버들하고 미국에서 같이 살면서 굉장히 오랜 기간 같이 밥도 먹고 정해진 시간에 뭔가를 할 수 있다는 게 너무 즐겁고 행복했다. 과거로 돌아간 느낌이었다”고 말했다.
RM은 “기분이 정말 묘했다”며 “한 지붕 아래에서 함께 지내며 LA에서 약 2개월간 진행한 작업은 큰 전환점이자 꿈 같은 시간이었다”고 회상했다.
RM은 이번 앨범 명에 대해 “‘아리랑’이라는 키워드를 선택한 것은 당연했던 것 같다”며 “아리랑은 한국의 오랜 전통곡으로, 추상적인 가사 속에 그리움과 향수를 담고 있다. 군 복무 기간 지나간 시간과 팬들에 대한 그리움, 함께 보냈던 순간들을 되새겼고 이러한 감정을 앨범에 담았다”고 밝혔다.
제이홉은 이번 작업의 음악적 정체성에 대해 “우리는 이 음반을 통해서 그동안 우리의 뿌리와 정체성을 좀 많이 보여주고 또 한국인으로서 보여주고 싶은 부분들이 있었다”며 “그런 부분들을 좀 고스란히 담으려고 하다 보니까 솔직 담백하게 잘 나온 것 같다”고 설명했다.
멤버들은 군 복무 기간에 대한 소회도 밝혔다. 지민은 “일을 하고 무언가에 열정을 쏟을 수 있는 시간이 얼마나 소중한지 뼈저리게 느낀다”며 “더 열심히 해야 된다라는 생각으로 정국과 함께 연습도 이어가는 등 군대 안에서도 꾸준히 시간을 보냈다”고 털어놨다.
댓글 0