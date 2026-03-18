부산, 관광-마이스 일자리 820개 창출

지역 특화 일자리에 50억 투입
부산시는 지역 특화 일자리 창출 사업을 추진한다고 17일 밝혔다. 국·시비 50억 원을 투입해 820여 명의 신규 고용을 창출하는 것이 목표다.
근로자와 채용 기업에 인센티브
우선 관광·마이스 산업 분야에서는 청년 인력 유입 확대와 근로환경 개선을 통해 산업 경쟁력을 높인다. ‘부산 관광·마이스업 청년 유입 및 정착 지원 사업’을 통해 관련 기업에 취업한 청년에게 1인당 300만 원의 정착금과 멘토링 프로그램을 지원한다.
또 ‘부산 관광·마이스 3업(3UP) 프로젝트’와 ‘부산 관광·마이스 그로우업(Grow-Up) 지원 사업’을 통해 재직자 복지 개선과 기업 경쟁력 강화도 병행한다. 3업 프로젝트는 근로환경 개선과 역량 강화를 위해 1인당 450만 원(기업당 최대 900만 원)을 지원한다. 그로우업 지원 사업은 맞춤형 컨설팅과 신규 콘텐츠 개발을 지원하면서 신규 채용 1인당 800만 원(기업당 최대 2400만 원)을 지원한다.
제조업 분야에서는 숙련된 인력의 고용 안정과 산업 전환을 함께 추진한다. ‘기계·부품·철강산업 숙련기술자 고용안정 지원 사업’에선 기업 장려금 750만 원과 근로자 인센티브 100만 원을 지원해 기술 인력의 이직을 줄이고 고용 안정을 유도한다는 방침이다.
이밖에도 ‘뿌리·철강산업 좋은 일터 조성 고용안정 지원 사업’과 ‘조선기자재산업 고용친화·일터환경 혁신 사업’을 통해 근로환경 개선과 안전시설 확충을 지원한다. 이를 위해 신규 채용 1인당 최대 1000만 원을 지원할 계획이다.
시 관계자는 “기업 성장과 고용 확대가 선순환하는 산업 생태계를 구축해 지역 인재가 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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