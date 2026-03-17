의협 “‘먹는 알부민’ 피로개선 등 임상적 입증 근거 없다”

“소화과정서 아미노산으로 분해…혈중 알부민 수치 직접 증가 안해”
“식품 불과한 제품…일부 의사, 치료효과 있는 것처럼 기만”
최근 피로 해소, 면역력 강화, 기력 회복 등 기능을 내세우는 ‘먹는 알부민’ 광고가 확산하는 가운데 대한의사협회는 “건강인을 대상으로 먹는 알부민이 피로 개선이나 면역력 증진 등 효과가 임상적으로 입증된 근거 역시 존재하지 않는다”고 지적했다.
의협은 이날 보도자료를 통해 “의학적 효능이 있는 것처럼 먹는 알부민 홍보에 의료인이 이름과 전문성을 동원하는 현실에 강한 유감을 표한다”며 이렇게 말했다.
의협에 따르면 알부민은 간에서 합성되는 혈장 단백질로, 체내 수분 균형 유지와 여러 물질의 운반에 중요한 역할을 하는 물질이다.
그러나 시중에서 판매되는 먹는 알부민 제품은 섭취 시 소화 과정에서 아미노산으로 분해되기 때문에 이를 먹는다고 혈중 알부민 수치가 직접 증가하는 것은 아니라는 게 의협 측 설명이다.
의협은 “식품에 불과한 제품을 마치 특별한 치료 효과가 있는 것처럼 홍보하는 것은 의사라는 전문직에 대한 국민의 신뢰를 이용한 기만적 행위”라며 “이런 행태에 의사가 앞장서고 있다는 사실은 매우 개탄스러운 일”이라고 지적했다.
이들은 “이를 의료기관에서 주사제로 사용되는 알부민과 혼동을 유발하는 언사 역시 의사로서의 윤리를 저버린 행위”라며 “일부 광고가 알부민의 생리적 기능을 설명하면서 해당 제품을 섭취하면 동일한 효과가 나타나는 것처럼 소비자 인식을 유도하고 있다”고 비판했다.
의협은 “오래전부터 이른바 ‘쇼닥터’ 문제를 제기하며 의료인의 전문성과 권위가 상업적 홍보 수단으로 활용되는 행태를 지속해서 지적해 왔다”며 “일부 의사, 한의사 등이 방송, 인터넷, 소셜미디어 등 대중매체에서 본인의 전문분야도 아니고 과학적 근거가 충분하지 않은 건강정보나 특정 제품의 효능을 과장해 전달하는 행위는 국민에게 혼란을 초래하고 불필요한 소비를 유도할 수 있다”고 우려했다.
의협은 “의료인의 전문성과 권위가 상업적 홍보에 악용되는 이른바 쇼닥터 행태에 대해 지속해서 문제를 제기하고 의료계 내부의 자정 노력을 강화해 나갈 것”이라며 “회원들도 의료인의 사회적 책무와 전문직 윤리를 다시 한번 되새기고 국민에게 신뢰받는 건강정보 전달에 앞장서달라”고 당부했다.
의협은 먹는 알부민에 대한 광고에 나선 의사들의 행위를 분석한 후 윤리위원회 회부 및 징계 건의 등을 진행할 예정이다.
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