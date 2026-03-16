“바다 쓰레기에 펭귄이 위험해요” 어린이 환경 교육

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 16일 04시 30분

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서울 송파구 장지동 자원순환공원 홍보관을 찾은 어린이집 원생들이 전문 강사로부터 바다 쓰레기의 위험성에 대해 배우고 있다. 2011년 508.23㎡ 3층 규모로 건립된 공원은 폐기물의 문제점과 자원 순환의 중요성을 알리는 역할을 하고 있다. 단체 관람과 교육은 상시 운영되고 있다.

#자원순환공원 홍보관#자원 순환#어린이 환경 교육
신원건 기자 laputa@donga.com
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