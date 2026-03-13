강원·충북대 의대 정원 내년 39명씩 늘어…증원 490명, 서울 뺀 32곳 배분

정부가 지역의료 공백을 완화하고 국립대병원을 지역 거점으로 육성하는 방향으로 의대 정원을 확대하기로 하면서 ‘미니 국립대 의대’인 강원대와 충북대가 가장 큰 혜택을 받게 됐다. 현재 각각 49명인 두 대학의 의대 정원은 당장 올해 치르는 2027학년도 대입에서 88명으로 늘어난 데 이어 2028학년도부터 98명으로 확대된다.
교육부 관계자는 “두 대학의 교육 시설과 의대 교수 숫자, 졸업 후 지역에 남는 졸업생 등을 고려했을 때 인원을 두 배로 확대해도 문제가 없을 것으로 판단했다”고 말했다. 하지만 정원이 크게 늘어난 일부 의대를 중심으로 교육과 임상 실습 등에 차질이 빚어질 것이라는 우려도 나온다.
● 의대 증원 절반 이상, 지방 국립대 9곳에
13일 교육부가 발표한 ‘2027~2031학년도 의대 정원 배정안’에 따르면 2027학년도 의대 증원 인원 490명 가운데 지역 거점 국립대 의대 9곳에 절반 이상인 264명이 배정됐다. 2028학년도부터는 증원 613명 중 330명이 국립대 의대 몫이다.
강원대·충북대 다음으로는 증원이 많은 곳은 부산대와 전남대다. 현재 정원이 각각 125명인데, 2027학년도에 31명 늘어난 156명, 2028학년도 이후는 38명 증가한 163명이 된다. 제주대 의대 정원은 현재 40명에서 2027학년도 68명에 이어 2028학년도 이후 75명으로 늘어난다. 전국 의대 가운데 정원이 142명으로 가장 많은 전북대 의대는 2027학년도 21명, 이후는 27명이 증원된다.
현재는 전북대만 서울대 의대(135명)보다 정원이 많지만 내년부터는 부산대·전남대·충남대·경북대 의대가 서울대보다 신입생 정원이 많아진다.
반면 ‘미니 사립대 의대’와 경기·인천 지역 의대는 소폭 배정에 그쳤다. 2027학년도 기준으로 가천대 7명, 아주대와 인하대 각 6명, 성균관대 3명, 차의과대 2명이 늘어난다. 상위권 의대로 꼽히는 울산대도 5명 증가에 그쳤다.
최교진 교육부 장관은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 “서울을 제외한 32대 의대를 대상으로 의대 정원 신청을 받았는데 증원 총량을 훨씬 상회했다”며 “대학의 교육 여건과 개선 계획을 종합적으로 고려해 결정했다”고 했다. 의대는 지방에 있지만 실제 임상실습이 수도권 병원에서 이뤄지는 이른바 ‘무늬만 지역의대’에는 평가 과정에서 감점 요소가 적용됐다.
● “교육여건 개선 미흡하면 정원 회수할 것”
하지만 의료계에서는 정원이 크게 늘어난 의대에서 교육 여건이 악화될 수 있다는 우려가 나온다. 현재 일부 의대는 의정 갈등과 집단 휴학의 여파로 2024·2025학번이 동시에 수업을 듣는 ‘더블링’ 상황이 이어지면서 강의실·실습실 등 인프라와 교수 인력 부족 등의 어려움을 겪고 있다. 지난해 11월 의대 24·25학번 재학생을 대상으로 한 설문조사에서는 학생 10명 중 7명이 교육의 질이 떨어졌다고 답하기도 했다.
이에 대해 교육부는 “대학별로 교육 여건 개선 계획을 제출받아 매년 이행 상황을 점검할 방침”이라며 “미흡할 경우 예산상 불이익을 주거나 의대 정원 회수까지 고려할 계획”이라고 강조했다. 아울러 대학별 정원 규모에 맞춰 강의실, 실습실, 기자재 등을 단계적으로 확충하고 국립대병원을 중심으로 임상교육훈련센터를 구축할 방침이다.
이달 중 교육부가 의대 최종 정원을 통지하면 대학들은 5월 내에 학칙 개정과 2027학년도 대입 전형 시행 계획 변경 등의 절차를 진행한다.
● 중고교 모두 의대 인접 지역에서 나와야
증원된 인원은 모두 신설되는 ‘지역의사제 전형’으로 선발된다. 이 전형에 지원하려면 해당 의대가 있는 소재지와 인접 지역에서 중학교와 고등학교 6년을 모두 다녀야 한다. 예를 들어 충북대 의대에 지원하려면 충북 지역뿐만 아니라 충남, 대전, 세종 등 인근 광역권에서 중고교를 졸업하면 된다.
또 정부는 지역의사제 전형 내에서도 ‘대학 소재지’, ‘인접 지역’, ‘인접한 의료 취약지’ 등에 따라 학생 선발 비율을 다르게 정할 방침이다. 이 전형으로 선발된 학생들은 학비 등을 지원받고 의사 면허 취득 후 해당 지역 의료기관에서 10년간 의무 근무해야 한다.
대학별 의대 증원 인원이 확정되면서 의대 입시를 준비하는 수험생들의 움직임도 분주해졌다. 일부 입시업체들은 지방 의대의 커트라인(합격선)이 지금보다 떨어질 수 있다고 보고 있다.
이에 따라 그동안 의대 합격권 밖에 있던 지방의 예비 수험생과 N수생(대입에 2번 이상 도전하는 수험생)들이 새 전형에 대거 도전할 것으로 예상된다. 제주 지역은 일반고교가 22곳인에 2027학년도 제주대 의대 정원이 68명으로 결정돼 고교 2, 3등까지 의대에 합격할 수 있다는 전망도 나온다.
임성호 종로학원 대표는 “현재 수도권 상위권 대학에 재학 중인 지방 출신 학생들 가운데 지역 의대 입시에 재도전하는 사례가 늘어날 것으로 보인다”며 “이공계열 재학 중인 학생들의 중도 탈락도 많아질 수 있다”고 말했다.
댓글 0