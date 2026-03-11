송도 글로벌타운 3단계 투자설명회 13일 열려…각종 문화행사도

인천글로벌시티(IGCD)는 13일 ‘송도 글로벌타운(가칭) 3단계 사업’의 투자설명회를 개최한다고 11일 밝혔다.
이 사업은 연수구 송도국제도시 11공구에 14개 동, 총 1700가구 규모의 대단지 공동주택을 짓는 사업으로, 재외동포 우선 분양 후 잔여 물량에 대한 일반 분양이 이뤄지는 재외동포타운으로 지어진다.
이번 투자설명회에서는 사업 소개와 함께 외국인 투자 가이드, 인문학 강연, 부동산 시장 전망 특강 등이 진행된다. 국내 소통 전문가로 불리는 김창옥 강사가 ‘현대인의 삶과 인간관계’ 등을 주제로 인문학 강연을 하고, ‘송도 부동산 시장’을 주제로 부동산 시장 흐름을 조망하는 장용동 한국주거복지포럼 상임대표의 특강도 진행된다.
설명회는 13일 오후 3시부터 송도 아트센터인천 다목적홀에서 열릴 예정이다. 선착순으로 300명이 참석할 수 있다. 설명회 이후에는 가수 백지영과 박혜신, 어린이합창단, 오케스트라 연주단 등이 출연하는 ‘재외동포와 인천 시민을 위한 음악회’도 열려 투자설명회와 문화 행사가 결합한 방식으로 구성됐다.
인천글로벌시티 관계자는 “송도 글로벌타운 3단계 사업을 ‘글로벌 명품 주거단지’로 조성해 지역발전에 기여하겠다”며 ”앞으로도 사업설명회를 5회 이상 개최할 예정으로, 다음 달부터 미국이나 유럽, 일본 등 해외에 거주하는 동포를 대상으로 본격적으로 마케팅 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0